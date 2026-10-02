Minsa gestiona ante el MEF recursos para pagar prima de antigüedad a unos 7 mil exfuncionarios

Hasta 2026 permanece pendiente el pago de la prima de antigüedad a unos 7 mil exfuncionarios del Minsa, con obligaciones que, en algunos casos, se mantienen desde 2014.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) informó que continuará las gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para obtener los recursos necesarios para pagar la prima de antigüedad que se adeuda a aproximadamente 7 mil exfuncionarios de la institución.

El tema fue abordado durante una reunión entre representantes del Minsa y extrabajadores, en la que el secretario general de la entidad, Julio Arosemena, explicó las gestiones realizadas y la situación de los fondos destinados a cumplir con esta obligación.

Arosemena informó que el Minsa solicitó incluir en el anteproyecto del presupuesto fiscal de 2027 los recursos para atender estos pagos. La institución contempló una partida de B/.42.2 millones; sin embargo, el monto recomendado por el MEF para este renglón fue de cero.

La directora de Recursos Humanos del Minsa, Rosalva de Castro, explicó que la entidad continuará solicitando la asignación de los fondos necesarios para hacer frente a los pagos pendientes.

“Se ha solicitado en el anteproyecto del presupuesto 2027 la suma de B/.42.2 millones; sin embargo, lo recomendado ha sido cero. Esperamos que esta solicitud sea revisada para poder cumplir con los pagos correspondientes”, señaló De Castro.

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Según explicó la funcionaria, hasta 2026 permanece pendiente el pago de la prima de antigüedad a unos 7 mil exfuncionarios del Minsa, con obligaciones que, en algunos casos, se mantienen desde 2014.

“Estamos haciendo todas las gestiones ante el MEF para cumplir con el pago a nuestros extrabajadores que, conforme a la legislación vigente, tienen derecho a la prima de antigüedad”, manifestó.

Durante el encuentro, Aura Valdés de Adames, representante de los exfuncionarios del Minsa en Panamá Oeste, pidió a las autoridades mantener la búsqueda de alternativas y estrategias que permitan atender la deuda pendiente con los extrabajadores.

El Minsa reiteró que continuará realizando las gestiones ante el MEF para procurar los recursos que permitan cumplir con el pago de esta prestación a los exfuncionarios que tengan derecho a ella, de acuerdo con la normativa vigente.

En la reunión también participaron el director de Finanzas del Minsa, Gaudencio Rodríguez, y representantes de los exfuncionarios de la institución.