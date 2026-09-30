Minsa amplía la realización de mamografías y ultrasonidos los sábados en 18 instalaciones de salud

El Minsa aplicó nuevo plan de salud para todo octubre; se trata de análisis y servicios médicos de mamografías y ultrasonidos, facilitando la detección temprana y tratamiento adecuado.

Ciudad de panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) extendió la realización de mamografías y ultrasonidos los cinco sábados de octubre para facilitar la detección temprana del cáncer de mama y facilitar el acceso de las mujeres a los servicios de diagnóstico.

El jefe técnico del Instituto Oncológico Nacional (ION), Germán Vergara, aclaró que las pacientes interesadas deben acudir previamente a los centros habilitados para agendar su cita, donde se les dará el día y la hora en que deberán presentarse para realizarse el estudio.

Prevenir está en tus manos. El tiempo en el cáncer es lo más importante y la detección temprana permite brindar una atención oportuna” — Germán Vergara - Jefe técnico del Instituto Oncológico Nacional

Las mujeres mayores de 40 años pueden acudir a los centros habilitados para solicitar y agendar su mamografía, sin necesidad de presentar una orden médica.

En caso de mujeres menores de 40 años que presenten algún signo o síntoma de alerta, como un bulto, protuberancia en la mama o alguna entidad extraña en la zona, se recomienda acudir primero a una evaluación médica.

La institución recomienda prestar especial atención a quienes tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, debido a que el médico puede determinar la necesidad de realizar estudios antes de los 40 años.

Como parte de esta ampliación, las instalaciones habilitadas atenderán durante los cinco sábados de octubre. La capacidad estimada es de 20 pacientes por turno cada sábado, de acuerdo con la disponibilidad y agenda de cada centro.

Los servicios de mamografía estarán disponibles en las siguientes instalaciones del Minsa:

Hospital Guillermo Sánchez, Isla Colón.

Centro Materno Infantil de Antón, Penonomé.

Hospital Distrital de Aguadulce, antiguo Hospital Marcos Robles.

Policentro de San José.

Hospital de Bugaba, Chiriquí.

Hospital Cecilio Castillero, Herrera.

Minsa-CAPSI de Ocú, Herrera.

Minsa-CAPSI de Pesé, Herrera

Hospital Regional Anita Moreno, Los Santos.

Hospital Joaquín Pablo Franco, Los Santos.

Minsa-CAPSI de Pedasí, Los Santos.

Policentro Heraclio Barleta de Juan Díaz, Panamá.

Policentro Luis H. Moreno de Parque Lefevre, Panamá.

Minsa-CAPSI de El Coco, Panamá Oeste.

Hospital San Miguel Arcángel, San Miguelito.

Hospital Luis “Chicho” Fábrega, Veraguas.

Minsa-CAPSI La Mata, Veraguas.

Hospital San Francisco Javier de Cañazas, Veraguas.

Vergara indicó que las pacientes también contarán con seguimiento de los resultados mediante telemedicina del Minsa. Cuando los estudios requieran una evaluación adicional, se orientará a las pacientes sobre los pasos a seguir y, de ser necesario, serán referidas a las instalaciones correspondientes.