Cáncer de próstata: Más de mil casos son detectados anualmente en Panamá

El Instituto Oncológico Nacional explicó que el PSA y el tacto rectal aportan información para la identificación del cáncer de próstata. En Panamá se estiman entre 1,200 y 1,600 nuevos casos cada año.

Ciudad de panamá, Panamá/En Panamá se estiman entre 1,200 y 1,600 nuevos casos de cáncer de próstata al año, por ello, el Ministerio de Salud (Minsa), hizo el llamado a la población masculina a realizarse las pruebas anuales para detectar o descartar el padecimiento del mismo.

El Instituto Oncológico Nacional (ION), explicó cuáles son las principales herramientas utilizadas para evaluar la salud de la próstata y detectar de manera temprana posibles casos de cáncer, además de determinar las etapas de la enfermedad y los tratamientos correspondientes.

La entidad hizo un llamado a los hombres a no postergar sus controles médicos y consultar con un especialista sobre las evaluaciones prostáticas.

El Dr. Armando De Gracia Nieto, jefe del Servicio de Urología Oncológica, señaló que entre las principales herramientas para evaluar la próstata se encuentran la prueba de Antígeno Prostático Específico (PSA) y el tacto rectal, dos evaluaciones que aportan información complementaria.

Ni el tacto rectal solo ni el PSA solo son altamente sensibles por separado, pero combinando ambos aumentamos la sensibilidad para la detección temprana”, — Armando De Gracia Nieto - jefe del Servicio de Urología Oncológica.

Según explicó el especialista, ninguna de las dos pruebas, por separado, permite detectar todos los casos. Por ello, la combinación de ambas puede ayudar a identificar posibles alteraciones en la próstata y determinar si es necesario realizar estudios adicionales.

De Gracia Nieto también señaló que recibir un diagnóstico de cáncer de próstata no significa necesariamente que el paciente fallecerá a causa de la enfermedad. De acuerdo con los datos proporcionados por la institución, aproximadamente uno de cada cinco pacientes diagnosticados fallece por este tipo de cáncer.

La detección oportuna permite identificar posibles alteraciones y establecer las evaluaciones necesarias para determinar la condición del paciente, así como las etapas y alternativas de tratamiento que correspondan.