Incendio en una barraca en Santa Cruz, Curundú

Bomberos de varias estaciones fueron enviados al sector de Santa Cruz para controlar las llamas y evitar que se propaguen a otras estructuras. El área fue evacuada de manera preventiva y, hasta el momento, no se reportan personas heridas.

Curundú, Panamá/Un incendio de gran magnitud se registra este miércoles en una barraca de madera ubicada en el sector de Santa Cruz, en Curundú, informó a TVN-2.com el coronel Ángel Delgado, del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Unidades de las estaciones de Plaza Amador, Calidonia, Balboa y Carrasquilla se trasladaron al lugar para realizar las labores de extinción y evitar que las llamas se propaguen hacia otras barracas cercanas.

Como medida preventiva, las personas que se encontraban en el área fueron evacuadas mientras los bomberos trabajan para controlar el incendio. Al sitio también fueron enviadas dos ambulancias del Cuerpo de Bomberos para atender cualquier situación que pudiera presentarse durante la emergencia.

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas y tampoco se han establecido las posibles causas del incendio. Los bomberos continúan con las labores para controlar las llamas y evitar que el fuego alcance otras estructuras de la zona.

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