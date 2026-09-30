Muere Toby Muñoz, referente de la música panameña

Muñoz desarrolló una extensa trayectoria en la música panameña y fue reconocido especialmente por su trabajo como compositor, arreglista y director musical.

Ciudad de Panamá, Panamá/El músico, compositor, arreglista, pianista y productor panameño Cristóbal “Toby” Muñoz falleció, confirmó este miércoles el Ministerio de Cultura de Panamá, que lamentó la partida de una figura que dejó huella en la cultura nacional.

“Lamentamos profundamente la partida de Toby Muñoz, una figura querida que dejó huella en la cultura y en quienes tuvieron la oportunidad de conocer y compartir con él”, expresó la institución a través de sus redes sociales.

El Ministerio de Cultura extendió sus condolencias a sus hijos, familiares, amigos y seres queridos, y destacó que su legado y sus aportes permanecerán en la memoria cultural del país.

Muñoz desarrolló una extensa trayectoria en la música panameña y fue reconocido especialmente por su trabajo como compositor, arreglista y director musical. Una de sus piezas más conocidas es “La Parranda”, obra que forma parte del repertorio asociado a la música panameña y que ha sido interpretada en distintos escenarios y producciones.

Su producción también quedó registrada en diversos discos. En 1973 publicó el álbum Toby Muñoz, mientras que entre otros trabajos aparecen La Parranda en Panamá, Que siga la parranda, Navidades en Panamá y La murga de Panamá.

En 1969 estuvo al frente del proyecto Panama Brass, una producción que reunió a destacados músicos panameños y que exploró géneros como jazz, música latina, funk, bolero, bossa nova, calipso, cha cha y guaracha. Muñoz participó como organista y director musical.

Su influencia también alcanzó a nuevas generaciones de artistas.

En 2024, una presentación de la Red Nacional de Orquestas y Coros Juveniles de Panamá incluyó un popurrí denominado “Parranda de Panamá-Toby Muñoz”, mientras que la obra “La Parranda” fue interpretada en un concierto de intercambio cultural entre Panamá y Uruguay.

A lo largo de su carrera, Muñoz también estuvo vinculado a la defensa y organización del sector musical panameño.

Fue identificado como dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Música, Artistas y Similares de Panamá (Sitmas), desde donde participó en debates relacionados con las condiciones laborales de los artistas.

Con su fallecimiento, la escena cultural panameña despide a un músico cuya trayectoria estuvo estrechamente ligada a la difusión de ritmos y expresiones de la identidad musical del país.

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