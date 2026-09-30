Panamá vs Nueva Zelanda| ¡El ensayo terminó! La 'Sele' se reporta lista para su segundo duelo de la gira asiática

Panamá vs Nueva Zelanda, sintoniza el segundo partido de la 'Sele' en la gira asiática, el jueves 1 de octubre a la 1:10 a.m. (previa 12:30 a.m.) por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/La Selección Mayor de Panamá completó este miércoles su último entrenamiento en territorio japonés y quedó lista para disputar mañana, jueves, su partido de semifinales de la Copa Kirin ante Nueva Zelanda.

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen realizó su última sesión de trabajo en el Ajinomoto Field Nishigaoka, ubicado en la ciudad de Kita, Tokio, en un entrenamiento que se extendió por aproximadamente una hora y media y que inició a las 10:30 a.m. hora local (8:30 p.m. del martes en Panamá).

Durante la práctica, el cuerpo técnico trabajó principalmente aspectos tácticos de cara al encuentro ante los llamados All Whites. Christiansen ensayó con el posible equipo titular y puso en práctica la estrategia que utilizará ante el seleccionado de Oceanía.

Uno de los principales puntos de la sesión fueron las jugadas a balón parado, tanto en ataque como en defensa, teniendo en cuenta una de las principales virtudes del conjunto neozelandés: su fortaleza física y el juego aéreo de sus jugadores.

Gutiérrez y Murillo hablaron previo al entrenamiento

Antes de iniciar la práctica, los jugadores Jorge Gutiérrez y Amir Murillo atendieron a los medios de comunicación presentes en Tokio.

Ambos futbolistas formaron parte de la Selección de Panamá que disputó la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026 y compartieron sus impresiones sobre el nuevo desafío que afronta el equipo nacional en esta gira por Asia.

“Se viene un partido interesante obviamente por el rival que tenemos enfrente”, indicó el jugador Amir Murillo.

“Va a ser un partido mucho más intenso, mucho más complicado de lo que fue el anterior, pero con el grupo que tenemos ahora podemos hacer algo interesante en este torneo”.

El futbolista del Besiktas, de Turquía, también habló sobre la posibilidad de jugar en el Estadio de Yokohama, sede importante y recordada por albergar la final del pasado Mundial del 2002 donde Brasil alcanzó su quinto título.

“Es un estadio bien bonito, un estadio donde ha sucedido historia futbolística y creo que para nosotros es un motivo de orgullo. Es el estadio donde vamos a jugar, donde vamos a disputar un partido y que esperamos nos vaya bien”.

Por su parte, el defensor Jorge Gutiérrez dijo estar contento por estar nuevamente en otra convocatoria con la Selección Nacional.

“Primero, siempre feliz de poder estar acá, un nuevo llamado siempre que el técnico hace a los elegidos, y poder ver mi nombre ahí siempre hace un orgullo poder estar acá, siempre con la misma ilusión, motivación y siempre con esa alegría”, destacó el jugador del Universitario, de Perú.

Gutiérrez también habló sobre la posibilidad de disputar un torneo especial en Japón y la oportunidad que representa poder alzarse con un título en Asia.

“Es una copa importante que se juega acá en Japón y nosotros queremos poder ganarla también porque queremos estar ganando unas copas para el continente, sería importante para nosotros, para la selección y para nosotros los jugadores y muchos que están teniendo su primera oportunidad para tener una secuencia de lo que viene y eso es importante para nosotros agarrar confianza para lo que viene, lo que estén y eso nos va a ir a hacer sentir mejor”, explicó.

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Todo listo para la semifinal

Panamá se enfrentará este jueves a Nueva Zelanda en el Estadio Internacional de Yokohama, en el primer partido de las semifinales de la Copa Kirin.

El encuentro está programado para las 3:00 p.m. hora local (1:00 a.m. hora de Panamá).

De acuerdo con el reglamento de la competición, en caso de que el partido termine empatado después de los 90 minutos, el ganador se definirá directamente mediante una tanda de penales, sin tiempo suplementario.

La segunda semifinal se disputará en la misma sede, a partir de las 7:10 p.m. hora local (5:10 a.m. hora de Panamá), entre Japón y Ecuador.

Los ganadores de ambos encuentros avanzarán a la gran final de la Copa Kirin, a disputarse el próximo 5 de octubre en Tokio.

Información de FPF