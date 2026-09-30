PRD censura a Balbina Herrera y desautoriza su posición sobre las reformas electorales

La Resolución N.° 001-CEN/CDN-PRD, fechada el 29 de septiembre de 2026 , sostiene que las diferencias internas deben ser discutidas dentro de los organismos de dirección del partido y no presentarse públicamente como posiciones institucionales sin una aprobación previa de los órganos colegiados.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y el Consejo Directivo Nacional (CDN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD) aprobaron una resolución en la que censuran los pronunciamientos públicos de la secretaria general del colectivo, Balbina Herrera, y desautorizan la carta que envió a la bancada de diputados sobre el proyecto de reformas electorales.

La Resolución N.° 001-CEN/CDN-PRD, fechada el 29 de septiembre de 2026, sostiene que las diferencias internas deben ser discutidas dentro de los organismos de dirección del partido y no presentarse públicamente como posiciones institucionales sin una aprobación previa de los órganos colegiados.

El documento hace referencia directa a la misiva enviada por Herrera el pasado 28 de septiembre a la bancada del PRD, en la que expresó cuestionamientos a los cambios planteados en el proyecto de reformas al Código Electoral que inciden sobre la representación legal de los partidos políticos.

La dirección del PRD sostiene que la carta de Herrera “no emana de la voluntad mayoritaria” y que, por tanto, no representa una posición institucional aprobada por el CEN ni por el CDN.

En la resolución, el CEN y el CDN también censuran las actuaciones, comunicados y misivas difundidos unilateralmente por Herrera, al considerar que contravienen las disposiciones estatutarias relacionadas con la disciplina partidaria y la forma en que deben plantearse las críticas dentro del colectivo.

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PRD respalda las reformas electorales

En uno de los puntos centrales de la resolución, la dirección nacional ratifica su respaldo a la propuesta de reformas electorales que se encuentra en discusión en la Asamblea Nacional.

El documento señala que el colectivo considera que las modificaciones propuestas fortalecen la institucionalidad, la participación democrática y la operatividad de las organizaciones políticas frente a las exigencias del sistema democrático.

Asimismo, el CEN y el CDN expresaron su respaldo a los diputados de la bancada del PRD y los instaron a continuar con el debate legislativo y a mantener la unidad del bloque, siguiendo los lineamientos que sean adoptados de manera colegiada por los organismos de dirección.

La resolución establece además que las diferencias de criterio deben someterse a los espacios internos de deliberación y que ningún dirigente puede atribuirse, de manera unilateral, la representación política del colectivo para emitir directrices que no hayan sido previamente aprobadas por los organismos correspondientes.

¿Qué originó el enfrentamiento?

La disputa interna se produjo luego de que Herrera enviara una carta a la bancada del PRD en la que cuestionó una propuesta incorporada al proyecto de Ley 699 de reformas electorales. La modificación plantea que el presidente de cada partido ostente la representación legal del colectivo, una función que actualmente en el PRD corresponde a la Secretaría General.

Herrera sostuvo que un cambio de esta naturaleza incide directamente sobre la estructura interna del partido y planteó que debía ser discutido dentro de las instancias partidarias.

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En paralelo, diputados y dirigentes del PRD se reunieron este martes para analizar las reformas electorales y el artículo relacionado con la representación legal de los partidos. Herrera no participó de ese encuentro.

Robinson pide resolver diferencias dentro del partido

El presidente del PRD, Benicio Robinson, defendió que las diferencias entre dirigentes sean discutidas dentro del colectivo. Explicó que 20 de los 26 integrantes del Consejo Directivo Nacional solicitaron abordar situaciones relacionadas con la Asamblea Nacional y las reformas electorales, y anunció que convocará una nueva reunión antes del viernes para que los miembros puedan expresar sus opiniones.

Robinson también cuestionó que la carta de Herrera llegara a los medios antes de que él la recibiera y sostuvo que no acostumbra exponer públicamente las diferencias con otros dirigentes.

“Lo que sí no voy a hacer, ni aunque tenga la razón, es ir a los medios a hablar de un compañero o hablar de un dirigente de nuestro partido”, afirmó.

Posteriormente, al referirse a la circulación pública de la misiva, agregó: “Los trapos se lavan dentro de la casa”.

Sobre la actuación de la bancada en la Asamblea Nacional, Robinson sostuvo que los diputados tienen derecho a tomar decisiones cuando las autoridades del partido no han establecido una dirección política sobre determinado tema.

La resolución del PRD deja así formalizada la posición de la dirección nacional frente al debate: respaldo a las reformas electorales y rechazo a que pronunciamientos individuales sean presentados como la posición institucional del colectivo.