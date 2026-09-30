Naviferias 2026 arrancarán entre el 4 y 6 de diciembre en Chiriquí y Azuero

Como parte de la organización de las Naviferias , el IMA sostuvo una reunión con representantes de la agroindustria porcina para definir los últimos detalles relacionados con el suministro de productos y las fórmulas de pago.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las Naviferias 2026 del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) comenzarán entre el 4 y 6 de diciembre, con las primeras jornadas previstas en Bugaba, Chiriquí, y la región de Azuero, informó el director de la entidad, Nilo Murillo.

Murillo explicó que el calendario será progresivo y que, después de la inauguración, las jornadas continuarán en distintos puntos del país. El programa hará una pausa el 8 de diciembre, por la celebración del Día de la Madre, y posteriormente retomará las actividades.

Como parte de la organización de las Naviferias, el IMA sostuvo una reunión con representantes de la agroindustria porcina para definir los últimos detalles relacionados con el suministro de productos y las fórmulas de pago.

El funcionario anunció que se contempla la compra de 500 mil piezas de jamón tipo picnic, todas procesadas en Panamá y de producción nacional. “100% panameño, nada importado”, afirmó Murillo al ser consultado sobre el origen del producto.

Según explicó, el acuerdo establece que el 92% del pago a los proveedores se realizará durante 2026, mientras que el 8% restante será cancelado entre enero y febrero de 2027.

Otra de las novedades para este año será la nueva composición de la caja navideña, que incluirá 10 libras de arroz, azúcar, sal, aceite, pasitas, aceitunas, mayonesa, vegetales, entre otros productos.

El costo anunciado para la caja será de $15, con una oferta que, según Murillo, será más amplia que la de años anteriores.

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El IMA también prepara una cobertura nacional que irá más allá de los puntos habituales. Murillo adelantó que las Naviferias llegarán a 21 islas del país, entre ellas Otoque, además de contemplar la participación de las comarcas.

El director del IMA señaló que, tras la reunión con los porcicultores, la institución comenzará a trabajar en la logística de las jornadas, proceso que será abordado a finales de octubre.

Las Naviferias buscan acercar productos de consumo durante la temporada de fin de año y, de acuerdo con el IMA, mantener el alcance que tuvo el programa durante los dos últimos años.

Con información de Kayra Saldaña