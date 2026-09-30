Sequía y altas temperaturas: Imhpa advierte sobre los efectos de El Niño en los próximos meses
El Imhpa informó que 16 de las 52 cuencas del país presentan actualmente condiciones extremadamente secas, mientras otras ocho registran algún grado de sequedad. El fenómeno de El Niño podría alcanzar su máxima intensidad entre septiembre y febrero, con efectos sobre el agua, la producción agrícola y la generación de energía.
Ciudad de Panamá, Panamá/Las condiciones de sequía se intensifican en Panamá debido al fenómeno de El Niño, mientras el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) advierte sobre posibles efectos en el suministro de agua, la producción agrícola y el sector energético.