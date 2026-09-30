Sequía y altas temperaturas: Imhpa advierte sobre los efectos de El Niño en los próximos meses

El Imhpa informó que 16 de las 52 cuencas del país presentan actualmente condiciones extremadamente secas, mientras otras ocho registran algún grado de sequedad. El fenómeno de El Niño podría alcanzar su máxima intensidad entre septiembre y febrero, con efectos sobre el agua, la producción agrícola y la generación de energía.