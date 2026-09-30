Vandalismo y hurtos afectan a más de ocho escuelas en Veraguas en lo que va del año
El Ministerio de Educación reporta al menos ocho centros educativos afectados por actos vandálicos y hurtos en Veraguas durante 2026. Entre lo sustraído figuran dinero en efectivo y alimentos de los comedores escolares, mientras que algunos planteles también han sufrido daños en puertas y otros recursos.
Veraguas/Los actos de vandalismo y hurtos en centros educativos se suman a las situaciones que preocupan al Ministerio de Educación (Meduca) en la provincia de Veraguas, donde se han reportado al menos ocho planteles afectados durante 2026.