Vandalismo y hurtos afectan a más de ocho escuelas en Veraguas en lo que va del año

El Ministerio de Educación reporta al menos ocho centros educativos afectados por actos vandálicos y hurtos en Veraguas durante 2026. Entre lo sustraído figuran dinero en efectivo y alimentos de los comedores escolares, mientras que algunos planteles también han sufrido daños en puertas y otros recursos.