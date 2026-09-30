El presidente de la Cámara Minera de Panamá, Severo Sousa, consideró prudente el proceso seguido hasta ahora y respaldó un cierre ordenado de la mina, aunque planteó interrogantes sobre su ejecución. El presidente José Raúl Mulino, por su parte, aún analiza las recomendaciones presentadas por los ministros y no ha establecido una fecha para anunciar su decisión.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la Cámara Minera de Panamá, Severo Sousa, consideró que el proceso seguido por el Gobierno en torno a la mina de cobre ubicada en Donoso ha sido prudente y respaldó la posibilidad de un cierre ordenado, aunque señaló que aún deben definirse los próximos pasos y la forma en que se ejecutaría.