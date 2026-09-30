Cámara Minera de Panamá respalda cierre ordenado y pide definir próximos pasos

El presidente de la Cámara Minera señaló que ahora corresponde conocer cómo se desarrollará ese proceso, quién estará a cargo de ejecutarlo y cuáles serán las medidas que se adoptarán.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la Cámara Minera de Panamá, Severo Sousa, consideró que el proceso seguido por el Gobierno en torno a la mina de cobre ubicada en Donoso ha sido prudente y respaldó el cierre ordenado, aunque señaló que aún deben definirse los próximos pasos y la forma en que se ejecutaría.

Las declaraciones de Sousa se producen luego de que los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y de Ambiente, Juan Carlos Navarro, presentaran al presidente de la República, José Raúl Mulino, un informe con recomendaciones sobre el futuro del sitio minero.

El presidente de la Cámara Minera señaló que ahora corresponde conocer cómo se desarrollará ese proceso, quién estará a cargo de ejecutarlo y cuáles serán las medidas que se adoptarán.

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“Tocará ver en la decisión que tome el presidente, luego del análisis que haga, que, como él ha dicho, no va a ser irresponsable en ese sentido de tomar una decisión apresurada”, manifestó.

Sousa agregó que la decisión tendrá efectos que podrían extenderse durante varias décadas, por lo que consideró que la eventual solución deberá cumplir con diferentes condiciones.

“Esperamos o confiamos en que sea una decisión debidamente acertada, pero lógicamente tiene que ser una decisión o una solución que, cuando se plantee, no solamente sea sólida desde el punto de vista jurídico, porque sabemos que va a tener reclamaciones sin duda alguna, sino que además tiene que ser ambientalmente muy responsable”, sostuvo.

Al recibir el informe, Mulino dejó claro que las recomendaciones de la comisión interministerial no constituyen una decisión definitiva sobre el futuro de la mina.

Con información de María de Gracia