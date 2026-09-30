Golpe al narcotráfico en Perú: Decomisan mas de 700 mil pastillas de éxtasis

Agentes de seguridad peruanas incautaron más de 700 mil pastillas de éxtasis y la maquinaria productora ubicada en varias casas de la capital.

Lima, Perú/La policía antidrogas de Perú incautó más de 700.000 pastillas de éxtasis y maquinaria que las producía en serie durante un operativo en varios inmuebles de Lima, informaron este miércoles las autoridades.

Según la policía, la droga sintética que se comercializaba en discotecas del país estaba valorada en unos 18,6 millones de dólares.

Las autoridades detuvieron a dos personas.

En una de las viviendas se encontró una máquina prensadora automática que daba forma a unas pastillas rosadas en forma de cubos, según un video difundido por la autoridad.

"Se están sofisticando para la fabricación de este tipo de drogas", dijo el jefe de la policía antidrogas, Manuel Vidarte, al canal de televisión América Noticias.

Según un comunicado del Ministerio del Interior, la policía "incautó 725.850 pastillas de éxtasis" y 55 kilos de MDMA en polvo, el principio activo del éxtasis, "con la que se pudieron haber elaborado aproximadamente 77.000 pastillas adicionales".

Los agentes también encontraron un contador de pastillas, una secadora y una mezcladora de sustancias.

En marzo de este año también se produjo la inédita incautación de un millón de pastillas en la capital peruana, según la prensa local.

El uso de drogas a nivel mundial va en aumento, con el éxtasis entre las sustancias más consumidas, según un informe de este año de la ONU.