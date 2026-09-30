Venezuela: Enfrentamiento entre el ELN y fuerzas de seguridad deja un fallecido

Dirigentes del Ejército Guerrillero colombiano y la Guardia Nacional venezolana tuvieron un enfrentamiento que dejó un fallecido y varios heridos.

Caracas, Venezuela/Un enfrentamiento en Venezuela entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y miembros de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), dejó un muerto y varios heridos, dijo el miércoles la ONG Fundaredes.

El choque, ocurrido el lunes en la localidad de Junín, cerca de la frontera con Colombia, es el primero entre las fuerzas de seguridad venezolanas y el ELN desde la llegada al poder del presidente colombiano Abelardo de la Espriella.

"Nos hablamos de cinco heridos y un fallecido", indicó a la AFP Javier Tarazona, director de Fundaredes.

Los lesionados fueron trasladados de Junín a la cercana ciudad de Rubio, en el estado de Táchira, donde fueron atendidos en una clínica local, informó Tarazona.

Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros en la que diversos grupos armados se disputan el control de los ingresos procedentes del tráfico de drogas, la explotación minera ilegal y el contrabando.

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