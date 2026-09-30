Brasil y EEUU abordan su crisis comercial en una reunión clave por los aranceles

El gobierno brasileño y su homólogo estadounidense tuvieron reuniones por crisis arancelarias impuestas por EEUU.

Brasilia, Brasil/Brasil y Estados Unidos mantuvieron este miércoles una reunión "constructiva" presencial en medio de la crisis de aranceles impuestos por Washington, informó el gobierno brasileño, los días de las presidenciales en el país sudamericano.

El gobierno de Donald Trump aplicó en julio dos rondas de tarifas a varios productos brasileños por supuestas prácticas comerciales desleales y otras infracciones, que Brasilia niega.

El presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva ha acusado a Estados Unidos de intentar interferir en los comicios del domingo, en los que busca la reelección contra el derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), aliado de Trump.

Los ministros brasileños de Relaciones Exteriores y Comercio, Mauro Vieira y Márcio Elias Rosa, se reunieron con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, al margen del encuentro de ministros de Comercio del G20 en Milwaukee, Estados Unidos.

Fue una reunión "constructiva, con discusión de los principales temas de la agenda comercial bilateral", según una nota de la cancillería brasileña.

Ambas partes "manifestaron disposición a trabajar con celeridad en la búsqueda de un entendimiento mutuamente satisfactorio".

Según Brasilia, el gobierno estadounidense enviará en las próximas semanas una propuesta de trabajo para las negociaciones "contemplando cuestiones tarifarias y no tarifarias".

Se trata del primer encuentro presencial entre ambas partes desde los aranceles aplicados en julio.

Lula, de 80 años, habló en agosto durante más de una hora con Trump por teléfono en un tono "amistoso" y "cordial", según el gobierno brasileño.

Las tensiones entre Brasilia y Washington se arrastran desde 2025, cuando Estados Unidos impuso un primer tarifazo a productos brasileños en represalia por un juicio a Jair Bolsonaro, condenado por un intento de golpe de Estado.

Hasta ahora, Trump no apoyó explícitamente al hijo de su aliado para los comicios, si bien recibió a Flávio Bolsonaro este año en un encuentro privado en la Casa Blanca.

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