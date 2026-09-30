¡Una de cal y otra de arena! Precios de la gasolina suben y el diésel presentará una ligera disminución este viernes

La Secretaría de Energía anunció los nuevos precios para los combustibles que empezarán a regir a partir de este viernes 2 de octubre.

Según el ajuste oficial, la gasolina de 95 octanos registrará un aumento de 0.040 centavos, por lo que su precio quedará en 1.424 por litro. En tanto, la gasolina de 91 octanos aumentará 0.031 centavos, situándose en 1.318 por litro.

Por su parte, el diésel bajo en azufre tendrá un aumento de 0.019 centavos, alcanzando un precio de 1.511 por litro.

En la ciudad de Panamá, los precios máximos por litro quedaron establecidos de la siguiente manera:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.424

B/.1.424 Gasolina de 91 octanos: B/.1.318

B/.1.318 Diésel: B/.1.511

Las nuevas tarifas se mantendrán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 16 de octubre, cuando se realice la próxima actualización de precios.

La variación en el costo de los combustibles responde, en gran medida, al comportamiento del mercado internacional del petróleo, donde factores como la reducción de la oferta y la volatilidad geopolítica influyen directamente en los costos.