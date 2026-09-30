ATTT sanciona con $650 a vehículo de carga tras incidente en la Vía Centenario
Como resultado de la verificación, la ATTT aplicó dos sanciones al conductor por infracciones relacionadas con el transporte de la carga.
Ciudad de Panamá/Tras el hecho registrado la tarde de ayer en la Vía Centenario, que generó afectaciones al tránsito, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizó una inspección al vehículo de carga involucrado y determinó incumplimientos en materia de seguridad y peso permitido.
Como resultado de la verificación, la ATTT aplicó dos sanciones al conductor por infracciones relacionadas con el transporte de la carga.
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La primera multa, de $500, corresponde a transportar carga sin tomar las medidas de seguridad requeridas. A esta se sumó una sanción de $150 por exceder el peso permitido en cinco o más toneladas.
En total, las multas aplicadas ascienden a $650.
La entidad reiteró la importancia de que los vehículos de carga cumplan con las medidas de seguridad y los límites de peso establecidos para evitar situaciones que puedan poner en riesgo a otros usuarios de la vía y afectar la movilidad.
El accidente que se registró cerca de las 2:00 p.m., justo en la entrada del Corredor Norte, provocó un enorme tranque en ambos sentidos de la vía que se extendió hasta horas de la noche, afectando a miles de usuarios de esta importante carretera.