Motos y scooters | ATTT revisa el reglamento de tránsito para adecuarlo a las nuevas formas de movilidad

Ante el crecimiento del parque de motocicletas, la ATTT plantea reforzar la capacitación y fiscalización de los conductores.

Ciudad de Panamá, Panamá/El director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, confirmó que la institución trabaja en una actualización del reglamento de tránsito para adecuarlo a las nuevas formas de movilidad que han ganado presencia en las calles de Panamá, entre ellas las motocicletas y los scooters eléctricos.

Brea explicó que actualmente circulan cerca de 100 mil motocicletas a nivel nacional, de acuerdo con los registros de inscripciones y los revisados vehiculares. Señaló que estos vehículos han dejado de utilizarse únicamente para mensajería o recreación y se han convertido en una alternativa de transporte diario.

Ante el crecimiento del parque de motocicletas, la ATTT plantea reforzar la capacitación y fiscalización de los conductores. Brea indicó que propone establecer una mesa de trabajo con las empresas que venden motocicletas, con el objetivo de involucrarlas en la orientación de los compradores sobre el manejo seguro de estos vehículos.

El funcionario recordó que las motocicletas deben circular por los carriles como cualquier automóvil y que solo pueden utilizar el centro de la vía cuando la circulación esté detenida y puedan hacerlo de manera segura.

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¿Qué establece la norma para los scooters?

Uno de los puntos abordados durante la entrevista en Noticias AM fue la circulación de scooters y motos eléctricas. Brea explicó que, según el Decreto Ejecutivo 206 de 2021, los vehículos que no superan los 30 kilómetros por hora pueden circular por las aceras, siempre dando prioridad al peatón.

En el caso de los scooters o motos eléctricas que superan los 30 kilómetros por hora y no pasan de 45 kilómetros por hora, la normativa permite su circulación por las vías, pero bajo determinadas condiciones. El conductor debe utilizar casco y el vehículo debe contar con frenos y retrovisores. Además, debe circular como lo establece la normativa para los ciclistas: por el borde derecho de la vía.

Brea también aclaró que quienes utilizan estos vehículos en las vías tienen responsabilidad civil en caso de causar daños, aunque actualmente existe una discusión sobre mecanismos de identificación y aseguramiento.

El director consideró que quienes circulan por las vías con scooters eléctricos que alcanzan entre 30 y 45 kilómetros por hora deberían contar con un seguro. Sin embargo, reconoció que existen aspectos de la regulación que han quedado desfasados desde 2021 y que están siendo revisados en una mesa de trabajo dentro de la institución.

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Operativos contra carreras nocturnas

Brea también se refirió a los operativos nocturnos que realiza la ATTT ante el uso de motocicletas para carreras en las calles. Indicó que se han tomado medidas para enfrentar estas prácticas y señaló que las carreras deben realizarse en espacios destinados para ello.

El funcionario reiteró que la actualización del reglamento busca incorporar los cambios que ha experimentado la movilidad en Panamá y establecer reglas claras para nuevas modalidades de transporte.

Accidente en la entrada del Puente Centenario

Durante la entrevista, Brea también abordó el accidente ocurrido en la vía Centenario, que provocó una fuerte afectación al tráfico hacia Panamá Oeste.

El director señaló que la ATTT mantiene un trabajo coordinado con la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional y explicó que, tras el accidente, se implementó una inversión de carriles para facilitar la circulación hacia Panamá Oeste.

Según Brea, por ese sector circulan alrededor de 60 mil vehículos entre las 3:00 p.m. y las 8:00 p.m., por lo que cualquier incidente en ese punto genera una importante afectación al tráfico.

Sobre las condiciones de la carga involucrada en el accidente, el director pidió esperar los resultados de las investigaciones. No obstante, sostuvo que aparentemente existe una responsabilidad compartida entre quien coloca la carga y el propietario del vehículo, y recordó que la ATTT realiza operativos con pesas fijas y móviles para verificar el peso de los vehículos de carga.