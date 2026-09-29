MLB previa| Medias Rojas vs Yankees, Medias Blancas vs Astros. Las Series de Comodín arrancan por TVMAX y TVN Pass

Panamá/ Las Series de Comodín, al mejor de tres partidos, arrancan con dos choques de altísima tensión en la Liga Americana: un duelo entre una potencia consolidada y una sorpresa de la temporada, junto al clásico de mayor rivalidad en la historia del béisbol.

Medias Blancas de Chicago vs. Astros de Houston

Sede: Daikin Park, Houston, Texas

El contexto: Los Astros regresan a la fiesta de octubre como amplios favoritos gracias a su profunda alineación y amplia experiencia en postemporada. Por su parte, los Medias Blancas llegan en rol de "enemigo incómodo", buscando dar la sorpresa apoyados en un pitcheo abridor agresivo y una ofensiva oportuna.

Te puede interesar: MLB playoffs calendario| Conoce las fechas y horas de los partidos de las Series de Comodín 2026

Las claves del Juego 1

Duelo de pitcheo: El primer encuentro definirá el ritmo de una serie tan corta . Houston apostará a controlar la zona de strike para obligar a la alineación de Chicago a hacer contacto débil. Para los Medias Blancas , la clave estará en que su abridor trabaje profundo para evitar sobrecargar un relevo que necesitará estar al 100%.

. Houston apostará a controlar la zona de strike para obligar a la alineación de Chicago a hacer contacto débil. Para los , la clave estará en que su abridor trabaje profundo para evitar sobrecargar un relevo que necesitará estar al 100%. La ofensiva de Houston: La capacidad de los Astros para dar batazos de largo metraje y embasarse ante pitcheo de élite es su mayor fortaleza. Chicago no puede permitirse dar bases por bolas gratuitas.

La capacidad de los para dar batazos de largo metraje y embasarse ante pitcheo de élite es su mayor fortaleza. no puede permitirse dar bases por bolas gratuitas. Manejo de la presión: Con la serie siendo a un máximo de tres juegos, caer en el Juego 1 deja sin margen de error. Houston sabe jugar estos escenarios; Chicago debe mantener la calma y capitalizar cualquier parpadeo rival.

Te puede interesar: LPF Torneo Apertura 2026 resultado| Alianza FC doblega al CAI en el cierre de la jornada 10

Medias Rojas de Boston vs. Yankees de Nueva York

Sede: Yankee Stadium, Bronx, Nueva York

El contexto: No hay escenario más electrizante en las Grandes Ligas que un choque de eliminación entre Boston y Nueva York. Con el Yankee Stadium como caldera, este Juego 1 promete un ambiente de máxima intensidad donde el margen de error es prácticamente nulo.

Te puede interesar: Panamá se luce con actuación sobresaliente en Olimpiada FIDE de Ajedrez 2026

Las claves del Juego 1