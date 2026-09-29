MLB previa| Medias Rojas vs Yankees, Medias Blancas vs Astros. Las Series de Comodín arrancan por TVMAX y TVN Pass

¡HOY! Medias Blancas vs Astros (4:00 p.m.) y Medias Rojas vs Yankees (7:00 p.m.) por TVMAX y TVN Pass.

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Medias Blancas y Astros, Medias Rojas y Yankees arrancan dos series en las que el mínimo error se puede pagar caro / AFP

Panamá/ Las Series de Comodín, al mejor de tres partidos, arrancan con dos choques de altísima tensión en la Liga Americana: un duelo entre una potencia consolidada y una sorpresa de la temporada, junto al clásico de mayor rivalidad en la historia del béisbol.

Medias Blancas de Chicago vs. Astros de Houston

Sede: Daikin Park, Houston, Texas

El contexto: Los Astros regresan a la fiesta de octubre como amplios favoritos gracias a su profunda alineación y amplia experiencia en postemporada. Por su parte, los Medias Blancas llegan en rol de "enemigo incómodo", buscando dar la sorpresa apoyados en un pitcheo abridor agresivo y una ofensiva oportuna.

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Las claves del Juego 1

  • Duelo de pitcheo: El primer encuentro definirá el ritmo de una serie tan corta. Houston apostará a controlar la zona de strike para obligar a la alineación de Chicago a hacer contacto débil. Para los Medias Blancas, la clave estará en que su abridor trabaje profundo para evitar sobrecargar un relevo que necesitará estar al 100%.
  • La ofensiva de Houston: La capacidad de los Astros para dar batazos de largo metraje y embasarse ante pitcheo de élite es su mayor fortaleza. Chicago no puede permitirse dar bases por bolas gratuitas.
  • Manejo de la presión: Con la serie siendo a un máximo de tres juegos, caer en el Juego 1 deja sin margen de error. Houston sabe jugar estos escenarios; Chicago debe mantener la calma y capitalizar cualquier parpadeo rival.

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Medias Rojas de Boston vs. Yankees de Nueva York

Sede: Yankee Stadium, Bronx, Nueva York

El contexto: No hay escenario más electrizante en las Grandes Ligas que un choque de eliminación entre Boston y Nueva York. Con el Yankee Stadium como caldera, este Juego 1 promete un ambiente de máxima intensidad donde el margen de error es prácticamente nulo.

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Las claves del Juego 1

  • Guerra de poder y la pared del jardín derecho: La alineación de los Yankees buscará aprovechar la corta dimensión del jardín derecho en el Bronx. El pitcheo de Boston deberá mantener la pelota bajita y apelar a los rodados para evitar cuadrangulares tempraneros.
  • Dominio del montículo vs. Control de emociones: El abridor que logre aislar el ruido de la tribuna y dominar el conteo de pitcheos le dará a su equipo una ventaja gigantesca. Un inicio incierto obligará a los manejadores a recurrir al bullpen desde el cuarto o quinto episodio.
  • El factor clutch: En juegos tan cerrados entre acérrimos rivales, las carreras no suelen llegar por palizas, sino por pequeños detalles: un elevado de sacrificio, un error a la defensiva o un batazo clave con dos outs.

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