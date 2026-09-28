MLB playoffs calendario| Conoce las fechas y horas de los partidos de las Series de Comodín 2026

¡IMPERDIBLE! Medias Blancas vs Astros (4:00 p.m.) y Medias Rojas vs Yankees (7:00 p.m.), doble cartelera en las Series de Comodín por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/Llegó la época en las que solo los equipos que superaron la temporada regular lucharán por abrirse paso hasta llegar a la Serie Mundial del béisbol de las Grandes Ligas. Los playoffs ya están aquí y ahora sola vale ganar y avanzar.

La acción inicia este martes 29 de septiembre con las Series de Comodín de las ligas Americana y Nacional. Son cuatro emparejamientos en total, dos por cada liga, que están pactadas al ganador de dos de un límite de tres partidos.

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Esta instancia presenta las series entre los Phillies de Filadelfia contra los Bravos de Atlanta y Cachorros de Chicago ante los Padres de San Diego, en la Liga Nacional; Medias Blancas de Chicago frente a los Astros de Houston y Medias Rojas de Boston contra los Yankees de Nueva York, en la Americana.

Los juegos de estas series se realizarán de forma consecutiva y en cuatro estadios diferentes que son: el Truist Park de Atlanta, Petco Park de San Diego, el Daikin Park de Houston y el Yankee Stadium de Nueva York.

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La programación de los partidos para esta fase, con las horas correspondientes al huso horario de Panamá, serán los siguientes:

Martes 29 de septiembre, Juego 1 de las Series de Comodín

Phillies vs. Bravos (1:00 p.m.)

Medias Blancas vs. Astros (4:00 p.m./ Transmisión por TVMAX y TVN Pass )

) Medias Rojas vs. Yankees (7:00 p.m./ Transmisión por TVMAX y TVN Pass )

) Cachorros vs. Padres (9:00 p.m.)

Miércoles 30 de septiembre, Juego 2 de las Series de Comodín

Phillies vs. Bravos (1:00 p.m. / Transmisión por TVMAX y TVN Pass )

) Medias Blancas vs. Astros (4:00 p.m.)

Medias Rojas vs. Yankees (7:00 p.m.)

Cachorros vs. Padres (9:00 p.m./ Transmisión por TVMAX y TVN Pass)

Jueves 1 de octubre, Juego 3 de las Series de Comodín (En caso de ser necesario)

Phillies vs. Bravos (1:00 p.m.)

Medias Blancas vs. Astros (4:00 p.m.)

Medias Rojas vs. Yankees (7:00 p.m. / Transmisión por TVMAX y TVN Pass )

) Cachorros vs. Padres (9:00 p.m./ Transmisión por TVMAX y TVN Pass)

La programación del 1 de octubre se ajustará dependiendo de las series que queden. Si todas terminan antes de esa fecha, el día quedará libre.