Detienen a joven de 19 años por presunto hurto de joyas valoradas en más de $132 mil

De acuerdo con las pesquisas, el hurto ocurrió durante la madrugada del 25 de septiembre de 2026 en la Joyería La Perla, ubicada en el distrito de Penonomé.

Penonomé, Coclé/Un hombre de 19 años quedó en detención provisional por seis meses luego de que la Fiscalía Regional de Coclé le imputara cargos por la presunta comisión del delito de hurto agravado, relacionado con el robo de joyas y relojes de una joyería en Penonomé.

El caso fue llevado a audiencias de solicitudes múltiples por la Sección de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de Coclé, que presentó ante el juez de garantías los elementos de convicción que vincularían al joven con el hecho investigado.

El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó la detención provisional del imputado por un periodo de seis meses, mientras avanzan las investigaciones.

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De acuerdo con las pesquisas, el hurto ocurrió durante la madrugada del 25 de septiembre de 2026 en la Joyería La Perla, ubicada en el distrito de Penonomé.

Del establecimiento fueron sustraídas joyas de distintos quilates y relojes de reconocidas marcas. El valor aproximado de los bienes sustraídos asciende a $132,725.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Regional de Coclé, que continúa recabando elementos para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la posible participación del imputado.