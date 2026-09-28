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MEF sustenta presupuesto de $733 millones para 2027
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.
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