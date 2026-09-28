De acuerdo con la meteoróloga del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Pilar López, para la noche de este lunes se esperan condiciones relativamente estables, con algunos chubascos aislados en sectores marítimos.

La onda tropical número 49, que actualmente se encuentra sobre territorio colombiano, se prevé que ingrese a Panamá durante la madrugada y genere condiciones de inestabilidad con aguaceros sectorizados, principalmente en Panamá Este y Darién, para posteriormente alcanzar sectores de las provincias centrales.