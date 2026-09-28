MEF sustenta presupuesto de $733 millones: viáticos, deuda pública y descuentos a jubilados, los temas abordados

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional una propuesta de $733 millones para 2027. Según explicó el ministro Felipe Chapman, solo el 25 % corresponde a la operación propia de la entidad. El resto comprende transferencias, obligaciones y subsidios que administra el ministerio, entre ellos los destinados a la tarifa eléctrica, el combustible y el gas licuado. Del total, $112 millones serían para inversión.

Durante la comparecencia, Chapman también abordó la deuda pública. Las proyecciones presentadas por el MEF estiman que cerraría 2026 en unos $62,000 millones y alcanzaría aproximadamente $64,000 millones en 2027. El ministro explicó que el Gobierno busca reducir progresivamente el ritmo de crecimiento de la deuda y su necesidad de nuevo financiamiento.

“¿El país está en una situación tan crítica que amerita despedir a 50,000 personas? No. ¿Cuál es el plan? Llamamos a una disminución progresiva del crecimiento de la deuda. Es decir, que la deuda cada año crezca menos hasta que llega a un punto donde deje de crecer; y para eso se va disminuyendo todos los años la necesidad de acceder al nuevo financiamiento”, afirmó Chapman. Planteó el despido de unas 50,000 personas como un escenario hipotético para explicar lo que implicaría detener de inmediato ese crecimiento, no como una medida anunciada por el Gobierno.

El proyecto presupuestario para 2027 contempla $5,496.1 millones para el servicio de la deuda pública: $3,062.5 millones en intereses y $2,433.6 millones en amortizaciones. Cabe señalar, que el ministro indicó que desde 2024 se ha reducido en un 60 % el costo de financiamiento de la deuda.

La propuesta de descuentos para jubilados fue otro de los temas consultados. Chapman dijo que la mesa de trabajo aún no tiene una propuesta acordada por todas las partes, aunque, a su juicio, ha avanzado. “Hay que pensar muy bien cómo los ayudamos”, expresó. También advirtió sobre el riesgo de generar expectativas con descuentos cuya aplicación no esté asegurada.

Creo que todavía no han llegado a un acuerdo entre todas las partes de una mesa en la que participan muchos, ni a una propuesta final. Pero, a mi entender, están avanzando. Hay que pensar muy bien cómo los ayudamos. Regreso al punto anterior: otorgar una serie de descuentos sin entender realmente qué hay detrás, si se van a producir o no y si eso, a su vez, va a provocar consecuencias no intencionadas. Hay que pensarlo muy bien. Si ponemos una ley exigiendo el 100 %, mi temor es que, cuando [una persona] llegue a un comercio, el comercio no tenga la obligación de aceptarlo. Me preocupa mucho la expectativa que estaríamos creando entre los ciudadanos", dijo.

La discusión llegó asimismo a los viáticos del MEF. Ante preguntas del diputado suplente Kevin Carrillo, Chapman aseguró que “en algunas ocasiones a mí, como servidor público, cuando viajo, me cuesta de mi bolsillo; no me alcanzan los viáticos”. Dijo que en un viaje a Washington compartió parte de su asignación con funcionarios que lo acompañaban. Aclaró que ellos sí recibieron viáticos, pero sostuvo que los montos no alcanzaban para cubrir todos los gastos.

El director de Administración y Finanzas del MEF, Jorge Barnett, señaló que para viajes a Estados Unidos corresponden $500 diarios por funcionario y que el monto varía según el destino y el rango. Carrillo comparó esa cifra con el costo de alimentar a los estudiantes de una escuela primaria. Chapman respondió: “Sí, eso efectivamente, si fuese en la ciudad de en el país, fuese totalmente así, pero no es el caso. El director se está refiriendo a viajes en el exterior donde efectivamente no alcanza”.

Con información de Meredith Serracín.