'¿Qué más tiene que pasar en Antón?': diputado reclama acciones contra la inseguridad y pide aumentar pie de fuerza

Este fin de semana un hombre fue asesinado cuando se desplazaba hacia una finca que había comprado recientemente en el sector de El Chirú, en Antón .

El diputado Orlando Vladimir Carrasquilla cuestionó este lunes la respuesta de las autoridades de seguridad frente a los hechos de violencia que se han registrado en el distrito de Antón, en Coclé, y pidió reforzar la presencia policial en el distrito.

Durante el periodo de incidencia del pleno de la Asamblea Nacional, Carrasquilla se dirigió al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y al director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, para reclamar mayores acciones frente a la situación de inseguridad.

“¿Qué más tiene que pasar en Antón?”, cuestionó el diputado, al advertir que el crimen organizado estaría superando la capacidad de respuesta de las autoridades.

Carrasquilla también criticó el funcionamiento de la Dirección de Inteligencia, al considerar que existe una pérdida de capacidad preventiva frente al avance de la delincuencia y los tachó de 'ineptos'.

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Una vez más, Antón aumenta las estadísticas criminales del país. Nadie está salvo, ni propios ni foráneos. Estamos solos a merced de los delincuentes”, manifestó.

El diputado sostuvo que las medidas implementadas por la Policía Nacional no han sido suficientes para contener la situación y reiteró su solicitud de aumentar el pie de fuerza, las rondas policiales y los operativos de vigilancia en el distrito.

Hasta agosto del 2026, la provincia de Coclé reportó 14 homicidios, 8 más que en el 2025 para el mismo período. De estos, 6 se registraron en el distrito de Antón, lo que ha encendido las alarmas entre los residentes que piden más seguridad frente a los hechos violentos.

Solo este fin de semana un hombre fue asesinado cuando se desplazaba hacia una finca que había comprado recientemente en el sector de El Chirú, en Antón.

Según Carrasquilla, los delincuentes han identificado en Antón condiciones favorables para cometer sus delitos y cuestionó que las autoridades responsables de garantizar la seguridad no estén dando una respuesta suficiente.

“Hay una evidente pérdida de capacidad preventiva”, afirmó.

Finalmente, solicitó que su intervención fuera remitida al ministro de Seguridad y al director de la Policía Nacional, con el propósito de que se refuercen las acciones de seguridad y los residentes de Antón puedan recuperar la tranquilidad en el distrito.