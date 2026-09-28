¡Hasta mamá entra al clonador! Así viene este miércoles Tu Cara Me Suena

Rikiplops compartirá escenario con 'Mami Plops', aunque todavía guardan una sorpresa sobre sus personajes. Conoce los invitados y las transformaciones que preparan los famosos, para el séptimo show de tu Cara Me Suena 2026.

Ciudad de Panamá, Panamá/Esta semana, el apoyo de mamá también se verá sobre la tarima. Rikiplops invitó a 'Mami Plops', como su acompañante en el séptimo show de Tu Cara Me Suena 2026. El dúo tendrá que transformarse en La Factoría, y los primeros avances de los ensayos ya dejaron una pregunta entre los seguidores de Tu Cara Me Suena 2026: ¿quién interpretará a quién?

La presentación entre madre e hijo será uno de los atractivos del séptimo show, este miércoles 30 de septiembre, a las 8:00 p. m., por TVN, TVN Pass y YouTube. También habrá un trío inspirado en una película animada y nuevos personajes que pondrán a los famosos a cambiar de voz, ritmo y personalidad.

El pulsador ya repartió las tareas. Ahora, los participantes y sus invitados trabajan para que cada transformación cobre vida cuando se abra el clonador.

¡Mamá ya está en los ensayos!

Rikiplops tuvo la oportunidad de elegir a un acompañante y decidió invitar a alguien que lo conoce de toda la vida: su mamá. Ambos ya se dejaron ver durante los preparativos, pero mantienen en reserva un detalle de su presentación.

¿Será Rikiplops quien interprete a Demphra o le tocará a Mami Plops? ¿Quién asumirá el personaje de Eddy Lover? La cuenta oficial del programa planteó la incógnita y animó a los seguidores a hacer sus apuestas.

Entre los comentarios, Mami Plops agradeció el cariño recibido y escribió: “aún no me lo creo”. Este miércoles tendrá que compartir con su hijo la emoción de presentarse y la responsabilidad de entrar en personaje.

La complicidad familiar será parte del atractivo. Falta descubrir cómo la llevarán a una actuación en la que ambos tendrán que convertirse en alguien más. ¡Hasta mamá tiene tarea esta semana!

Maisa también reunió a sus refuerzos

Otra de las participantes que llegará acompañada será Maisa, quien eligió a Ana Alejandra Carrizo y Gisselle Carolina para asumir el reto de KPop Demon Hunters.

Las tres aparecen juntas en una fotografía compartida por la cuenta oficial, desde el escenario. La publicación recibió comentarios de entusiasmo de seguidores que esperan ver cómo trasladarán a las protagonistas animadas a una presentación en vivo.

Después de interpretar a José José, Maisa cambiará de universo y tendrá que trabajar como parte de un equipo. Cada una deberá construir su personaje y encontrar cómo complementarse con sus compañeras. La coordinación y la complicidad serán parte del desafío de este trío.

Yamilka y Ale Merod buscarán otra voz

Yamilka Pitre será Johnny Ventura. Después de su presentación como Sister Sledge, cambiará la música disco por el merengue de “El Caballo Mayor”. Le tocará asumir una voz masculina y estudiar los movimientos y la personalidad del artista dominicano.

Ale Merod se transformará en Ricky Martin, su primer personaje masculino en la competencia. Tras compartir la tarima con sus invitadas como las Spice Girls, ahora concentrará su trabajo en otra voz, una nueva postura y los gestos del cantante puertorriqueño.

Ambas tendrán que encontrar una forma distinta de cantar y de ocupar el escenario. El vestuario y el maquillaje serán parte del cambio, pero la interpretación deberá sostener el personaje durante toda la presentación.

El pulsador también cambió los planes de los demás

Anarkelys será Karol G. Después de cantar junto a Jimmy Bad Boy, asumirá el estilo de la artista colombiana. Esta vez tendrá que buscar su manera de interpretar, moverse y conectar con el público.

Vicente se convertirá en Joey Montana. “El Pay de Limón” dejará atrás a Cher para enfrentar una transformación con sello panameño. El reto estará en acercarse a la voz y a la personalidad del cantante.

El Urri interpretará a Ismael Rivera. Del reggae en español de El General pasará a la salsa del “Sonero Mayor”. Tendrá que trabajar el fraseo y esa manera particular de contar una canción que caracteriza al intérprete.

Ñero será PSY. El ganador del sexto show cambiará a Juan Gabriel por el artista surcoreano. Llegará con el impulso de su victoria, pero frente a un personaje que exigirá otros movimientos y una energía diferente.

Este miércoles, la familia tiene cita con el clonador

Los primeros avances ya dejan motivos para estar pendientes: descubrir el reparto de personajes entre Rikiplops y Mami Plops, ver al equipo de Maisa en acción y acompañar a los demás famosos en sus nuevas transformaciones.

Después llegará el momento de escuchar al jurado, conocer los votos de los participantes y descubrir a quién respaldará el público. Una nueva gala traerá otra oportunidad para conquistar a quienes disfrutan el programa desde casa.

Este miércoles, a las 8:00 p. m., no te pierdas el séptimo show de Tu Cara Me Suena por TVN, TVN Pass y YouTube. Reúne a tu gente y prepara tus favoritos: ¡hasta mamá entra al clonador!