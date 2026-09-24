¡De la caída al pasito con Sandra! Ñero revivió a Juan Gabriel y ganó la gala

“El Don de la TV” recreó la famosa caída del Divo de Juárez, respondió con humor a Eddy Vásquez y celebró su primera victoria bailando junto a Sandra Sandoval. Mira cómo quedaron las tablas y los retos de la próxima gala.

Ciudad de Panamá, Panamá/Por unos segundos, el público de Tu Cara Me Suena 2026 quedó en shock. Israel “Ñero” Berastegui, estaba interpretando “Hasta que te conocí” cuando terminó en el suelo, recreando con una precisión sorprendente uno de los episodios más recordados de la carrera de Juan Gabriel.

La caída parecía tan real, que más de uno pudo pensar que se trataba de un accidente. Sin embargo, todo formaba parte de una presentación cuidadosamente construida para reproducir los gestos, el dramatismo y la inconfundible personalidad del Divo de Juárez.

Ñero se levantó, continuó con su interpretación y terminó convirtiendo aquel momento en una de las escenas más comentadas del sexto show.

¡Eddy preguntó lo que todos querían saber!

Al terminar la presentación, Eddy Vásquez no dejó pasar el momento y le hizo la pregunta que seguramente también tenían muchos de los espectadores:

—Ñero, ¿te caíste?

Sin salir del personaje y con la rapidez que lo caracteriza, “El Don de la TV” respondió:

—Eddy, lo que se ve no se pregunta.

La contestación provocó risas y completó una transformación en la que Ñero no solamente imitó la voz y los movimientos del artista mexicano, sino que también utilizó la actuación y la improvisación para mantener vivo el personaje después de terminar la canción.

La caída que quedó en la historia de Juan Gabriel

La escena fue una referencia directa a la famosa caída que sufrió Juan Gabriel durante un concierto realizado en noviembre de 2005 en el Toyota Center de Houston, Estados Unidos.

El cantante perdió el equilibrio y cayó del escenario pocos minutos después de comenzar su presentación. A diferencia de lo ocurrido con Ñero, aquel episodio fue un accidente real que obligó a interrumpir el espectáculo y se convirtió en uno de los momentos más recordados de su extensa carrera.

Ñero asumió el reto de recrear ese episodio de manera controlada y consiguió que la caída tuviera el impacto necesario sin romper el ritmo de su presentación. La imitación funcionó porque no se quedó únicamente en el parecido físico: contó una historia y recuperó un momento que muchos seguidores del Divo de Juárez reconocieron inmediatamente.

Sandra Sandoval también sacó el pasito de Juan Gabriel

La noche todavía guardaba otro momento especial. Después de que Ñero hiciera su presentación, Sandra Sandoval se sumó a la fiesta y bailó junto a Ñero el famoso pasito de Juan Gabriel. “La Patrona” siguió sus movimientos mientras el resto del elenco acompañaba la celebración, cerrando la gala entre música, risas y baile.

De esta manera, Ñero pasó del dramatismo de la caída a una celebración colectiva que coronó su primera victoria de la temporada.

Ñero pasó del último lugar a meterse nuevamente en la pelea

La victoria no solamente le entregó a Ñero su primer trofeo. Los puntos obtenidos como Juan Gabriel, también le permitieron abandonar el último puesto de la clasificación acumulada y avanzar hasta la sexta posición.

Rikiplops terminó segundo después de recibir una ovación por su transformación en Tito Nieves. El Urri ocupó el tercer lugar y, además, fue escogido como favorito del público gracias a su presentación como El General junto a la invitada sorpresa Elisama.

Así quedó la tabla del sexto show

Después de sumar las calificaciones del jurado, los votos de los participantes y el respaldo del público, las posiciones quedaron de la siguiente manera:

Ñero: 51 puntos Rikiplops: 47 puntos El Urri: 40 puntos Ale Merod: 38 puntos Vicente: 34 puntos Maisa: 30 puntos Yamilka Pitre: 29 puntos Anarkelys: 20 puntos

¿Quién lidera la tabla acumulada?

Aunque Yamilka terminó séptima en esta gala, continúa al frente de la clasificación general. Rikiplops subió al segundo lugar y quedó solamente dos puntos por encima de Maisa.

Así marcha el acumulado después de seis shows:

Yamilka Pitre: 257 puntos Rikiplops: 234 puntos Maisa: 232 puntos Vicente: 215 puntos Anarkelys: 210 puntos Ñero: 200 puntos El Urri: 198 puntos Ale Merod: 193 puntos

La parte baja también quedó apretada: solamente siete unidades separan a Ñero, El Urri y Ale Merod. Una gran presentación, el voto de los compañeros o los cinco puntos del público podrían volver a modificar todas las posiciones.

El pulsador ya repartió los próximos retos

La celebración duró poco. Antes de despedirse, los participantes descubrieron las nuevas identidades que deberán preparar:

Anarkelys se convertirá en Karol G .

se convertirá en . Yamilka Pitre interpretará a Johnny Ventura .

interpretará a . Maisa asumirá el universo de Demon Hunters junto a Ana Alejandra Carrizo, mejor conocida como Lorité, y Giselle Carolina .

asumirá el universo de junto a . Vicente se transformará en Joey Montana .

se transformará en . Ale Merod enfrentará su primer personaje masculino como Ricky Martin .

enfrentará su primer personaje masculino como . El Urri deberá convertirse en Ismael Rivera .

deberá convertirse en . Rikiplops interpretará a La Factoría acompañado por su mamá, Mami Plops .

interpretará a acompañado por su mamá, . Ñero dejará atrás el dramatismo de Juan Gabriel para asumir la energía y las coreografías de PSY.

El cambio para Ñero promete ser radical. Después de conquistar la gala con sentimiento, actuación y una caída que dejó a todos sorprendidos, ahora tendrá que enfrentarse a un personaje marcado por el baile, la velocidad y una personalidad completamente diferente.

La competencia continúa todos los miércoles a las 8:00 p. m. por TVN, TVN Pass y YouTube. ¿Podrá Ñero repetir la victoria o el pulsador volverá a cambiar el rumbo de la tabla?