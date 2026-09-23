¡En breve! 8 transformaciones extremas en el sexto show de Tu Cara Me Suena

Tu Cara Me Suena

Agrupaciones repletas de estrellas VIP, el temido choque de “Original y copia” y cambios de género radicales encenderán el sexto show desde las 8:00 p. m.

El sexto show de Tu Cara Me Suena viene cargado de invitados especiales y entretenimiento. / TVN Digital
Redacción Digital - TVN Noticias
23 de septiembre 2026 - 18:47

Ciudad de Panamá, Panamá/La temperatura está al máximo y el escenario del ITSE promete temblar esta noche. El sexto show de Tu Cara Me Suena 2026 llega con una alineación que no dejará a nadie sentado: de la fiebre disco y el pop británico a la salsa pesada y el reggae panameño.

A partir de las 8:00 p. m., el clonador abrirá sus puertas para liberar a 8 famosos que han pasado la última semana llevando sus cuerdas vocales, resistencia física y talento actoral al límite. Con la competencia acercándose a su etapa más crítica, un solo error puede costar el primer lugar de la tabla.

Cambios radicales y leyendas inmortales La noche obligará a varios competidores a abandonar su zona de confort. Maisa Pérez Condacín se enfrenta a su primer reto masculino de la temporada, asumiendo la pesada responsabilidad de transmitir la sensibilidad y potencia de José José. En la otra esquina, Vicente Chávez, ganador de la quinta gala, vuelve a cambiar de género para encarnar la imponente voz y presencia escénica de Cher.

La cita es hoy, miércoles 23 de septiembre, a las 8:00 p. m. por TVN, TVN Pass y YouTube. Sigue en esta nota el minuto a minuto, los videos de las presentaciones, la votación en vivo y los retos del próximo pulsador.

Noticias relacionadas

¡Duelo con Jimmy Bad Boy y lluvia de estrellas VIP! Todo lo que trae el sexto show de Tu Cara Me Suena

Temas relacionados

Estreno Show TVN Musica Conciertos en Panamá Tu cara me suena
Si te lo perdiste
Lo último
stats