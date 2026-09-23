¡En breve! 8 transformaciones extremas en el sexto show de Tu Cara Me Suena

Agrupaciones repletas de estrellas VIP, el temido choque de “Original y copia” y cambios de género radicales encenderán el sexto show desde las 8:00 p. m.

Ciudad de Panamá, Panamá/La temperatura está al máximo y el escenario del ITSE promete temblar esta noche. El sexto show de Tu Cara Me Suena 2026 llega con una alineación que no dejará a nadie sentado: de la fiebre disco y el pop británico a la salsa pesada y el reggae panameño.

A partir de las 8:00 p. m., el clonador abrirá sus puertas para liberar a 8 famosos que han pasado la última semana llevando sus cuerdas vocales, resistencia física y talento actoral al límite. Con la competencia acercándose a su etapa más crítica, un solo error puede costar el primer lugar de la tabla.

Cambios radicales y leyendas inmortales La noche obligará a varios competidores a abandonar su zona de confort. Maisa Pérez Condacín se enfrenta a su primer reto masculino de la temporada, asumiendo la pesada responsabilidad de transmitir la sensibilidad y potencia de José José. En la otra esquina, Vicente Chávez, ganador de la quinta gala, vuelve a cambiar de género para encarnar la imponente voz y presencia escénica de Cher.

La cita es hoy, miércoles 23 de septiembre, a las 8:00 p. m. por TVN, TVN Pass y YouTube. Sigue en esta nota el minuto a minuto, los videos de las presentaciones, la votación en vivo y los retos del próximo pulsador.