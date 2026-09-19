¡El clonador también saca lágrimas (pero de risa)! El lado más cómico de Tu Cara Me Suena

El Urri con Memo Palacios y Ñero con Andrés Poveda mostraron el lado más cómico del quinto show. Una combinación de música y actuación que también ha dejado momentos memorables en la edición española.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una noche puedes terminar frente a un juez acusado de “cantaricidio” y, minutos después, estar intentando salvar a Jack del Titanic. ¿Cómo se llega de una cosa a la otra? En Tu Cara Me Suena 2026, basta con esperar la siguiente transformación.

El quinto show dejó dos ejemplos de lo que ocurre cuando una presentación va más allá de reproducir una voz o ponerse una peluca. El Urri con Memo Palacios y Ñero con Andrés Poveda sumaron personajes, complicidad y situaciones disparatadas a sus números musicales.

Porque cantar es parte del reto, pero mantener un personaje, contar una historia y conseguir que el público entre en ella también tiene su trabajo. ¡Y vaya que estos invitados ayudaron a armar el asunto!

¡Orden en la sala! Aquí también se juzga el “cantaricidio”

El Urri invitó a Memo Palacios, conocido como “El Tío de la Sele”, para recrear a Tres Patines y el Señor Juez. Antes de interpretar “Parece que va a llover”, la dupla convirtió el escenario en una audiencia judicial muy poco seria: había una acusación de “cantaricidio”, regateos y una servilleta que también entró en el juego.

La escena permite mirar la transformación desde otro lugar. El personaje también aparece en la forma de responder, en una expresión y en ese pequeño silencio que le da espacio al remate.

Un intercambio cómico necesita que ambos se escuchen: uno plantea la situación y el otro la complica. En este caso, el diálogo ya estaba construyendo una historia antes de que comenzara la canción. La guaracha llegó después, con el público metido en aquel tribunal.

Ñero y Poveda: el Titanic tomó una ruta inesperada

Israel “Ñero” Berastegui asumió a Céline Dion con “My Heart Will Go On”, mientras Andrés Poveda apareció con un flotador de piscina. La presentación incorporó un guiño a la eterna discusión sobre si había espacio para salvar a Jack. El contraste entre la solemnidad de la balada y la aparición del humorista llevó el número hacia la comedia.

¡El naufragio venía con instrucciones de rescate y sentido del humor!

El público comentó en redes lo mucho que se divirtió con la presentación. Y allí está uno de los atractivos de este tipo de números: reconocer una referencia y encontrarse, de pronto, con una versión inesperada.

Visto desde la actuación, el reto tiene otra capa. La música sigue avanzando mientras ocurre una escena cómica; los gestos, las entradas y la interacción con el compañero también necesitan encontrar su lugar. La carcajada parece espontánea desde la butaca, pero hacer que una situación funcione sobre el escenario exige atención y entrega.

En España, el clonador también tiene historial de risas

Esta mezcla de imitación y comedia también tiene antecedentes en la edición española. En marzo de 2023, Antena 3 publicó una recopilación dedicada a las actuaciones más divertidas de Tu Cara Me Suena.

Entre los ejemplos aparecen Arturo Valls como Shakira con “Loba”, Florentino Fernández como Paquita la del Barrio con “Rata de dos patas” y Los Morancos interpretando a Aventura con “Obsesión”.

El público también entra en personaje

En los shows, esa conexión que crean los famosos, se siente cuando la gente canta, se ríe, se anima y se pone de pie. La audiencia deja de ser únicamente quien observa y empieza a formar parte del ambiente de la presentación.

Una referencia conocida puede conectar a distintas generaciones: alguien recuerda a Tres Patines, otro reconoce la escena del Titanic y otro descubre el personaje por primera vez. Cada quien encuentra una puerta de entrada.

La voz, el vestuario y la coreografía siguen siendo esenciales en Tu Cara Me Suena. A ellos se suman la actuación, la coordinación con los invitados y la disposición de los famosos a entregarse al personaje, incluso cuando eso significa terminar en una situación completamente disparatada.

Así, entre una transformación y otra, el programa también deja escenas que se recuerdan por cómo hicieron sentir al público. Algunas emocionan; otras convierten una canción conocida en una buena razón para reír en familia.

Después de un tribunal y un Titanic tan particular, queda una pregunta: ¿qué más saldrá del clonador? No te pierdas el sexto show, este miércoles a las 8:00 p. m. por TVN, TVN Pass y la 96.5 frecuencia de radio F.M.