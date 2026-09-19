Empresas españolas muestran interés en establecer centros de distribución en Panamá

La misión comercial, encabezada por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, se desarrolló del pasado 14 al 17 de septiembre en Madrid, donde se abordaron oportunidades de inversión y expansión empresarial hacia América Latina.

Ciudad de Panamá, Panamá/Empresas españolas mostraron interés en establecer centros de distribución y ampliar sus operaciones en Panamá, tras una misión comercial encabezada por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, durante una visita a Madrid del 14 al 17 de septiembre.

Moltó señaló este sábado 19 de septiembre que el II Foro de Inversiones Panamá 2026, organizado en Madrid, reunió a más de 200 representantes de instituciones, organismos multilaterales y empresas de ambos países, lo que, según dijo, refleja el interés del sector empresarial español en las oportunidades que ofrece Panamá.

Durante la misión, el ministro sostuvo reuniones con autoridades españolas, empresarios y representantes de compañías de distintos sectores. Entre los encuentros mencionó una reunión con la secretaria de Estado de Comercio de España, Amparo López Senovilla, así como conversaciones con empresarios que ya mantienen operaciones en Panamá y con otros que analizan establecerse en el país.

Uno de los intereses identificados está relacionado con el establecimiento de centros de distribución para atender mercados de Centroamérica y el Caribe. Moltó explicó que algunas empresas evalúan aprovechar la infraestructura logística panameña, así como los regímenes especiales de inversión y las zonas francas, para facilitar la redistribución de mercancías desde el país.

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“Se les facilita con la infraestructura que tiene Panamá, con su puerto, con el Canal, poder desde aquí distribuir mejor sus mercancías y los tiempos se les acortan”, manifestó. El ministro también destacó las oportunidades vinculadas a los regímenes de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura (EMMA), las zonas francas y el programa de inversionistas calificados.

La misión incluyó, además, encuentros con empresas interesadas específicamente en establecer operaciones desde zonas francas. Moltó detalló que una de las compañías ya distribuye productos en Panamá y analiza instalar un hub comercial para redistribuir mercancía seca hacia otros mercados de la región, mientras que otra empresa que todavía no opera en el país también manifestó interés en establecerse.

Según el Ministerio de Comercio e Industrias, España es el país europeo con mayor inversión en Panamá. La relación económica bilateral registró un intercambio comercial de US$241,1 millones durante el primer semestre de 2026, mientras que la posición de la inversión española en Panamá alcanzó aproximadamente €2.528 millones en 2024.

Seguimiento a posibles inversiones

Moltó indicó que el siguiente paso será dar seguimiento a los contactos establecidos durante la misión comercial. Adelantó que para octubre está prevista la llegada a Panamá de una delegación de aproximadamente 15 empresarios españoles interesados en conocer de primera mano las oportunidades de negocios.

“Lo que nosotros les prometimos es acompañarlos en todo ese interés que ellos tienen de entrar a Panamá porque no los podemos dejar solos”, dijo. El ministro explicó que algunos empresarios buscarán posibles socios locales, mientras que otros visitarán zonas francas para evaluar las condiciones para instalar centros de distribución.

“Les vamos a tener ya los contactos con los empresarios. A algunos les interesa tener socios locales, otras van a ir a visitar ya zonas libres para ver el tema de cómo acomodar sus centros de distribución aquí”, agregó.

Durante la gira también surgieron conversaciones relacionadas con las capacidades de Petroterminales. Moltó señaló que sostuvo una reunión con un empresario con base en Londres, quien viajó a Madrid para plantear propuestas sobre la infraestructura. De acuerdo con el ministro, un grupo de empresarios e inversionistas prepara un informe con ideas para optimizar y ampliar las capacidades de Petroterminales.

Moltó indicó que, desde que Panamá ejerció su derecho de adquirir la totalidad de Petroterminales, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, se han acercado inversionistas interesados en las oportunidades que representa esta infraestructura para la región. “Se han acercado muchísimos inversores con mucho interés y, sobre todo, lo importante que eso representa en esa región del país”, sostuvo.

Inversión y generación de empleo

El ministro vinculó la atracción de nuevas inversiones con la generación de empleos formales y la contratación de servicios y proveedores locales. Moltó explicó que la llegada de nuevas empresas implica la contratación de personal para sus operaciones, además de servicios de logística y otros proveedores panameños.

La misión comercial también incluyó reuniones y presentaciones sobre las oportunidades que ofrece Panamá en sectores como logística, infraestructura, turismo, tecnología, manufactura y servicios.

En el II Foro de Inversiones Panamá 2026, realizado en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Moltó destacó la conectividad marítima y aérea, el canal de Panamá, los puertos en ambos océanos, el Hub de las Américas, la Zona Libre de Colón, Panamá Pacífico, las zonas francas y los regímenes SEM y EMMA como elementos de la plataforma que el país busca ofrecer a los inversionistas. La agenda también contempló encuentros especializados en turismo y nearshoring con operadores del sector, aerolíneas y empresarios.