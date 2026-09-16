Cox establece en Panamá su sede regional para las Américas con inversiones de $7 mil millones

La compañía planifica inversiones en proyectos estratégicos de agua y energía en América Latina. En Panamá, la empresa también obtuvo la adjudicación de un contrato de suministro de energía eólica a largo plazo impulsado por Etesa, por más de $350 millones.

Ciudad de Panamá/La empresa Cox estableció en Panamá su sede regional para las Américas, desde donde coordinará el desarrollo y gestión de sus principales proyectos e inversiones en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica.

La decisión responde al creciente peso de estos mercados para la compañía, que concentra en la región el 95% de su actividad. Panamá fue seleccionado como plataforma estratégica debido a su posición geográfica, conectividad y relevancia como punto de encuentro para instituciones financieras, organismos multilaterales y empresas internacionales.

La compañía comunicó que planifica inversiones superiores a los $7,000 millones en proyectos estratégicos de agua y energía en América Latina, con el objetivo de desarrollar infraestructura relacionada con la seguridad hídrica y energética.

Como parte de esta nueva estructura, Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox, dividirá su actividad entre Panamá y España. Desde aquí dará seguimiento a la estrategia de crecimiento y a la ejecución de proyectos en la región, mientras que España mantendrá la sede corporativa global del Grupo.

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La organización contempla una dirección corporativa global desde España y una plataforma regional para las Américas en Panamá, desde donde se coordinarán los principales proyectos e inversiones de la compañía. En México, por su parte, se mantendrá la gestión de los activos que Cox posee en ese mercado.

20 años de producción de energía eólica en Panamá

En Panamá, la empresa también ha fortalecido su presencia tras obtener la adjudicación de un contrato de suministro de energía eólica a largo plazo. Mientras que en Guatemala desarrolla nuevos proyectos de generación renovable y almacenamiento energético.

A Cox, utility global integrada de agua y energía, se le adjudicó en julio pasado, a través de su proyecto Santa Cruz Wind, un contrato de suministro de energía eólica a largo plazo en Panamá, tras un proceso competitivo impulsado por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), propiedad del estado panameño. La adjudicación contempla el suministro total de aproximadamente 5.22 TWh de energía eólica durante un periodo de 20 años por más de $350 millones.

De acuerdo con Enrique Riquelme, la creación del hub regional en Panamá busca acercar la compañía a sus mercados, socios financieros e institucionales y a los proyectos relacionados con el desarrollo de infraestructura de agua y energía.

Entre los proyectos que la compañía desarrolla en la región se encuentra Rosarito, en México, una planta desaladora destinada al consumo humano que, según Cox, está llamada a convertirse en la mayor de América Latina.

En Brasil, Cox puso en operación su primera concesión de transmisión eléctrica antes del calendario previsto. Actualmente, la compañía desarrolla más de 1,500 kilómetros de líneas de transmisión y subestaciones de alta tensiónen ese país.

Cox es una empresa con sede en España dedicada al desarrollo de soluciones e infraestructura en los sectores de agua y energía. Tiene presencia en América, Europa, Oriente Medio y África, y cotiza en las Bolsas de Valores Españolas desde noviembre de 2024.