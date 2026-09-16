CSJ advierte que recortes al presupuesto afectarían nuevos juzgados y proyectos de infraestructura

Para 2027, el Órgano Judicial presentó un proyecto de presupuesto por B/.398.6 millones . De ese monto, B/.392.8 millones corresponden a ingresos corrientes, B/.160.5 mil a fondos de autogestión y B/.5.6 millones a aportes externos mediante préstamo.

El Órgano Judicial sustentó ante la Comisión de Presupuesto una solicitud de B/.398.6 millones para 2027 y advirtió que una reducción de los recursos impactaría proyectos de infraestructura y la implementación de nuevas herramientas para agilizar los procesos judiciales.

La construcción y ampliación de instalaciones judiciales, la creación de nuevos juzgados, la implementación de la Reforma Procesal Civil y varios proyectos de modernización tecnológica podrían verse afectados si el Órgano Judicial no recibe para 2027 los B/.398.6 millones solicitados.

La advertencia fue planteada este miércoles por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Cristina Chen Stanziola, durante la sustentación del presupuesto de la institución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Entre los proyectos que, según la CSJ, podrían verse impactados están la ampliación de la Unidad Judicial Regional de Colón y el desarrollo de nuevas unidades judiciales regionales en Los Santos y Veraguas.

En el caso de estas dos últimas provincias, los actos administrativos relacionados con los procesos de licitación están programados para las próximas semanas.

También podría verse comprometida la construcción de nuevos juzgados, una de las necesidades planteadas por la CSJ ante el volumen de casos que debe atender el sistema de justicia.

Tecnología y Reforma Procesal Civil, entre las áreas en riesgo

El posible impacto de un recorte no se limitaría a las obras físicas.

La Corte Suprema incluyó entre los proyectos que requieren financiamiento la implementación de la Reforma Procesal Civil y diferentes iniciativas de modernización tecnológica.

Entre estas se encuentran un proyecto de videovigilancia, la clasificación de inventario, sistemas de grabación digital y transcripción de audiencias, además de otras herramientas destinadas a modernizar los procesos judiciales.

Chen Stanziola señaló que los recursos solicitados responden a necesidades identificadas por la institución y sostuvo que cada balboa asignado tendría un destino definido.

“Así como pedimos los recursos, nos comprometemos a informar sobre su ejecución y resultados”, indicó la magistrada.

CSJ vincula presupuesto con creación de nuevos juzgados

Durante la sustentación, la presidenta de la CSJ informó que la tasa de resolución de casos del sistema se ubica en 104%, mientras que la demanda de servicios que ingresa a los despachos alcanza el 43%.

A partir de estos datos, la institución plantea la necesidad de crear nuevos juzgados y reforzar la cantidad de personal, incluyendo jueces, funcionarios administrativos y técnicos.

La reducción de los fondos solicitados, por tanto, podría limitar la capacidad de avanzar en estas medidas, de acuerdo con lo expuesto por la Corte ante los diputados.

Digitalización de procesos de la Sala Tercera

Otro de los proyectos previstos para 2027 es la digitalización de los procesos de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo y Laboral.

Chen Stanziola, quien también preside esa sala, explicó que ya se han iniciado transformaciones como el Registro Único de Entrada (RUE), que busca facilitar la presentación de demandas y evitar que los ciudadanos tengan que trasladarse hasta la capital.

La digitalización de los procesos está prevista para entrar en funcionamiento en 2027 y forma parte de los planes de modernización planteados por el Órgano Judicial.

Presupuesto solicitado: B/.398.6 millones

Para 2027, el Órgano Judicial presentó un proyecto de presupuesto por B/.398.6 millones.

De ese monto, B/.392.8 millones corresponden a ingresos corrientes, B/.160.5 mil a fondos de autogestión y B/.5.6 millones a aportes externos mediante préstamo.

Antes de sustentar el presupuesto, la Comisión de Presupuesto aprobó por unanimidad un traslado de partida por B/.1,144,422, solicitado por el Órgano Judicial para cumplir con un contrato de obra.

La sustentación estuvo a cargo de los magistrados de la CSJ y de la secretaria Administrativa del Órgano Judicial, Vielsa Ríos, quienes respondieron las interrogantes de los diputados.