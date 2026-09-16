Ministro Frank Ábrego explica fondo de $12.9 millones para seguridad del Canal: acuerdo 'no es secreto'

Ábrego respondió que la reserva y confidencialidad se derivan de las normas y acuerdos que rigen los contratos del Canal, y afirmó que fue solicitada por sus directivos.

Panamá/El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, explicó que el fondo de $12 millones 992 mil acordado con la Autoridad del Canal de Panamá financiará durante tres años labores de patrullaje, protección y vigilancia en áreas relacionadas con el funcionamiento y mantenimiento de la vía interoceánica.

La explicación surgió durante la discusión presupuestaria en la Asamblea Nacional, luego de que el diputado de Vamos, Jonathan Vega cuestionara el origen del fondo, su sustento legal y el carácter reservado y confidencial de su información financiera.

Ábrego afirmó que la reserva en cuanto al manejo contable e información financiera fue solicitada por los directivos del canal de Panamá.

Este acuerdo no es secreto ni guarda ningún tipo de reserva o confidencialidad que no esté establecida en las leyes del Canal de Panamá, y por eso lo tomamos de ahí, porque fue una petición particular que pidieron los directivos”, expresó.

Añadió que "esto se tiene que mantener, por materia legal y de acuerdo con el canal de Panamá, la reserva y la confidencialidad de los contratos que realiza el Canal de Panamá”, manifestó.

Insistió en que el acuerdo sea secreto y señaló que la creación de la cuenta fue publicada en la Gaceta Oficial.

Le agradecemos al honorable diputado Jonathan también la pregunta, porque nos permite aclarar, por decirlo así, la noticia que está circulando en las redes sociales, que efectivamente no tiene nada de secreto porque está publicado en la Gaceta Oficial el acuerdo para la creación de la cuenta que es la que se ve establecida en este fondo”, expresó.

¿Para qué se utilizarán los $12.992 millones?

De acuerdo con Ábrego, el acuerdo cubre servicios de patrullaje, seguridad, protección y vigilancia durante un periodo de tres años. En su elaboración participaron la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Autoridad del Canal de Panamá y las autoridades vinculadas con la seguridad del Canal.

Conversé hace poco con el Ministro del Canal y me dijo que en la entrega del presupuesto del canal de Panamá de este año ellos presentaron, a la vista de los honorables diputados, contrato de servicios de acuerdo con el Ministerio de Seguridad para el patrullaje, seguridad, protección y vigilancia de áreas bajo la competencia de la Autoridad, transferida de la Universidad Corporativa, por un monto de 12.992 millones de balboas”, explicó.

El ministro agregó que se trata del “acuerdo donde, por un término de tres años, el Canal de Panamá y nosotros estamos comprometidos a reforzar la seguridad en toda el área de funcionamiento y mantenimiento del Canal de Panamá”.

Ábrego reveló que la propuesta original, planteada durante la administración anterior, rondaba los $200 millones, pero el actual Gobierno consideró que ese monto era excesivo.

La propuesta inicial del gobierno anterior estaba basada en alrededor de 200 millones de balboas, lo cual, le soy franco, sentimos que era una suma exagerada para el momento”, declaró.

Las conversaciones comenzaron en 2023, durante la administración anterior, ante acontecimientos internacionales que, según el ministro, podían representar un riesgo para la seguridad de la vía interoceánica.

A raíz de los últimos acontecimientos internacionales, que tenemos que estar claros que ponen en peligro la seguridad del Canal de Panamá, en el año 2023 el Ministerio de Seguridad, en la vigencia anterior del gobierno, inicia conversaciones con la Autoridad del Canal de Panamá, donde establecen un protocolo de mesas de trabajo para trabajar precisamente en la seguridad de la vía interoceánica”, indicó.

Ábrego explicó que los fondos no podían ser transferidos directamente al Ministerio de Seguridad, por lo que fue necesario establecer un acuerdo con la ACP y crear una cuenta especial. Aunque el viceministro indicó que $5.2 millones ya reposan en esa cuenta, el dinero todavía no puede utilizarse hasta que la Contraloría refrende el manual para su manejo.

¿Quién pidió la confidencialidad? y los antecedentes de la Policía del Canal

El diputado Vega cuestionó que la normativa establezca como reservados y confidenciales el manejo contable y la información financiera de estos fondos especiales. Ábrego reiteró que la reserva se deriva de las normas y acuerdos que rigen los contratos del Canal. Según su explicación, la confidencialidad no fue incorporada por iniciativa del Ministerio de Seguridad, sino atendiendo una petición de los directivos y las disposiciones aplicables a los contratos de la ACP.

Ábrego sostuvo que esta no es la primera vez que la ACP aporta recursos para la seguridad de la vía interoceánica. Como antecedente, mencionó la zona de la Policía del Canal, que formaba parte de la Policía Nacional.

“Posterior a eso (la reversión del Canal) se crea la zona de Policía del Canal, donde tengo que aseverar que no es primera vez que el Canal de Panamá otorga fondos”, afirmó. Según el ministro, esta unidad recibía entre $2 millones y $3 millones anuales para el equipamiento del personal encargado de la seguridad en el área canalera.

Ábrego recordó que Panamá asumió la seguridad y defensa del Canal tras la transferencia de la vía interoceánica y que, en distintos momentos, estas labores estuvieron de forma combinada a cargo de las antiguas Fuerzas de Defensa, Estados Unidos y posteriormente, la Policía del Canal.

El ministro sostuvo que el actual acuerdo responde a la necesidad de reforzar nuevamente la seguridad de las instalaciones canaleras ante el contexto internacional.