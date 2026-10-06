Panamá Coffee Weeks reunirá las variedades del mejor café del mundo en octubre

Unos 62 puntos de venta ofrecerán experiencias con café de especialidad a miles de visitantes nacionales e internacionales en la antesala del prestigioso World of Coffee.

Ciudad de Panamá/Panamá se prepara para celebrar la primera edición del Panamá Coffee Weeks, un hito gastronómico y comercial que se desarrollará del 15 al 31 de octubre en el Panama Convention Center.

Durante estas jornadas, más de 62 puntos de venta de café presentarán a panameños y turistas más de 35 variedades de café de especialidad, consolidando el posicionamiento del país en el sector cafetalero internacional.

Una vitrina internacional

El evento servirá como antesala al World of Coffee Panamá, una cita de trascendencia mundial que proyecta recibir a más de 8,000 visitantes.

Esta edición marca un precedente histórico al ser la primera vez que la prestigiosa feria se celebra en un país de Latinoamérica y en una nación productora de grano de alta calidad.

Melissa Pinto, organizadora de la actividad, resaltó la trascendencia de la convocatoria para el sector cafetalero.

"El primer Panamá Coffee Week es muy relevante y, por supuesto, es la antesala al World of Coffee Panamá, que va a reunir a miles de personas de Panamá y del mundo que van a venir a conocer más de nuestro café y la oferta que tenemos acá, que, por supuesto, ya no es nuevo para nadie que tenemos el mejor café del mundo", afirmó Pinto.

Por su parte, Gloria De León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), enfatizó cómo esta iniciativa refuerza la estrategia del país en materia de turismo gastronómico.

"Mira, el Coffee Week es una experiencia curada de diferentes cafeterías en donde le brinda al panameño y al turista o al visitante la oportunidad de probar café de especialidad en distintos lugares. Así es que gastronomía posicionándonos en Panamá y es parte de nuestra marca", sostuvo la titular de turismo.

Asimismo, Ernesto Orillac, en representación de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, valoró el impacto comercial del encuentro internacional que se aproxima.

"Muy emocionado de que venga el World of Coffee a Panamá; realmente, desde la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, nos sentimos sumamente complacidos de poder organizar un evento de esta talla. Como bien comentaba, es un evento de clase mundial, es primera vez que se hace en un país en Latinoamérica y en un país productor", puntualizó Orillac.