La vaguada monzónica y varios sistemas de bajas presiones favorecerán condiciones de inestabilidad atmosférica, con lluvias, aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en distintas zonas del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronosticó condiciones propias de la temporada lluviosa para este jueves, debido a la influencia de la vaguada monzónica sobre el Pacífico, al sur del istmo centroamericano, y de varios sistemas de bajas presiones ubicados en el Pacífico, al oeste de Costa Rica, y en el Caribe, frente a las costas de Colombia.

De acuerdo con el boletín meteorológico, en la vertiente del Caribe se esperan cielos parcialmente nublados y lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, principalmente en la comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas y la costa abajo de Colón.

Para la tarde y noche se prevén episodios nubosos, lluvias aisladas y aguaceros con actividad eléctrica ocasional, además de posibles ráfagas de viento en sectores de las comarcas Guna Yala y Ngäbe-Buglé, Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada y la mañana podrían registrarse aguaceros aislados en el sur de Veraguas, la península de Azuero, las zonas costeras y cordilleranas de Darién, así como en el golfo de Panamá. Mientras que para la tarde y noche se esperan episodios nubosos con aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en Panamá Norte, Centro, Oeste y Este, el golfo de Panamá y Darién.

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También se prevén estas condiciones en el sur de Azuero y de Veraguas, además de Chiriquí. El Imhpa indicó que las temperaturas mínimas oscilarán entre los 14 °C y 25 °C, mientras que las máximas se ubicarán entre los 29 °C y 33 °C. En cuanto a los vientos, para la vertiente del Caribe se esperan flujos del nor-noreste durante la mañana, con velocidades de entre 13 y 16 km/h.

Para la tarde y noche cambiarán a nor-noroeste, con velocidades similares. En el Pacífico predominarán los vientos del nor-noroeste durante la mañana, con velocidades de entre 22 y 30 km/h. Para la tarde y noche se prevé un cambio hacia el noreste, con velocidades de entre 11 y 16 km/h.

Respecto a las condiciones marítimas, la entidad calificó como favorables las actividades en ambas vertientes. En el Caribe se esperan olas de aproximadamente 1.21 metros, con períodos de hasta ocho segundos, mientras que en el Pacífico alcanzarían los 0.91 metros, con períodos de 15 segundos. Por otra parte, los índices de radiación ultravioleta UV-B se ubicarán entre moderados y muy altos en ambas vertientes durante la tarde.