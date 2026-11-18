El diputado Lenín Ulate informó que ha inspeccionado alrededor de 15 barriadas del distrito y prepara un informe para remitirlo a las autoridades. Advirtió sobre el deterioro de las instalaciones, la contaminación de quebradas y ríos, y las afectaciones que enfrentan los residentes.

Arraiján, Panamá Oeste/El deterioro de las plantas de tratamiento de aguas residuales en distintas barriadas de Arraiján mantiene en alerta a residentes por los malos olores, la proliferación de mosquitos y la posible contaminación de quebradas y ríos. Así lo denunció el diputado del circuito 13-1, Lenín Ulate, quien informó que ha realizado inspecciones en al menos 15 comunidades del distrito.

Durante un recorrido por la planta de tratamiento de la barriada Princesa Mía, el diputado describió las condiciones de abandono de estas instalaciones, algunas de las cuales presentan acumulación de maleza y lodo. Ulate indicó que prepara un informe con los hallazgos documentados durante las visitas, así como las acciones realizadas y las denuncias recibidas de las comunidades.

Según explicó, la documentación será remitida al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Salud y al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), para que las entidades evalúen la situación y determinen las medidas correspondientes.

El diputado señaló que, durante las inspecciones, han encontrado distintos escenarios sobre la responsabilidad del mantenimiento de las plantas: en algunos casos, las promotoras todavía estarían a cargo; en otros, las instalaciones ya habrían sido traspasadas al Idaan. Sin embargo, afirmó que varias permanecen sin una entidad responsable de su operación y mantenimiento.

A su juicio, el problema se ha prolongado porque las instituciones involucradas no han definido con claridad quién debe asumir esa responsabilidad. Aunque se han instalado mesas técnicas interinstitucionales para buscar soluciones, sostuvo que las comunidades continúan expuestas a las consecuencias del deterioro de las instalaciones.

Alertan sobre posible contaminación de fuentes hídricas

Ulate advirtió que el problema no se limita a los malos olores que afectan a los residentes, sino que también podría comprometer las fuentes de agua de la zona. Explicó que las quebradas y afluentes de Arraiján desembocan en el río Caimito, que abastece de agua a las plantas potabilizadoras de Trapichito. Por ello, manifestó preocupación ante la posibilidad de que las descargas de aguas residuales afecten estos cuerpos de agua.

El diputado también indicó que, según informes de MiAmbiente mencionados durante la entrevista, más de 1,200 plantas de tratamiento en el país se encuentran colapsadas. Como parte de las iniciativas para atender esta problemática, señaló que presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de ley orientado a regular la operación y el mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, con el propósito de evitar que estas instalaciones se deterioren después de su construcción.

Además, mencionó el proyecto de ley 212, relacionado con los procesos de construcción y las responsabilidades de las promotoras. Según explicó, durante los recorridos han identificado barriadas en las que las condiciones de las instalaciones no coincidirían con lo aprobado en los planos. También afirmó que algunas plantas estarían vertiendo aguas sin contar con los permisos de descarga correspondientes.

Ulate consideró necesario establecer y aplicar sanciones a los responsables, aunque reconoció que todavía falta definir quién debe responder en aquellos casos en los que las promotoras ya no tienen a su cargo las instalaciones. El diputado señaló que los residentes necesitan respuestas inmediatas mientras se definen las responsabilidades sobre las plantas. Entre las medidas que solicitó, mencionó jornadas de fumigación, debido a la proliferación de mosquitos, y la intervención de las autoridades de salud.

Durante la entrevista, aseguró que algunos residentes de Princesa Mía deben utilizar mascarillas para transitar por el área debido a la intensidad de los malos olores. Además de Princesa Mía, Ulate mencionó visitas a comunidades como Villa Carla, Villa Diana y Parques del Oeste. También indicó que en Brisas del Golf hubo una intervención del Idaan y que en otra de las barriadas visitadas intervino la promotora responsable.