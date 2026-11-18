El ingeniero geólogo Rodrigo Arrocha explicó que las primeras observaciones apuntan a posibles cambios en los puntos donde brota el agua, pero aclaró que los estudios son preliminares y no permiten establecer una relación directa con el terremoto. También pidió evitar introducir las manos, los pies u objetos en las surgencias.

Ciudad de Panamá, Panamá/Especialistas en geología realizan observaciones preliminares en Playa Búcaro, en el distrito de Tonosí, para determinar si el terremoto registrado el pasado 9 de octubre en la península de Azuero provocó cambios en las surgencias de agua identificadas en el área.

El ingeniero geólogo Rodrigo Arrocha, del Colegio Panameño de Geólogos, explicó que visitó el sitio junto con apoyo de residentes de la zona, donde tomaron algunas medidas y recopilaron información inicial sobre estas manifestaciones. Según los testimonios de los lugareños, las surgencias ya existían antes del sismo.

Sin embargo, uno de los posibles cambios observados estaría relacionado con los puntos por donde brota el agua, que ahora se encontrarían a una distancia más corta de los sitios originales. Arrocha aclaró que las observaciones realizadas hasta el momento no permiten determinar si estos cambios están relacionados directamente con el terremoto. Se trata de un estudio preliminar que servirá como base para futuras investigaciones con resultados concluyentes.

En Playa Búcaro identificaron varias surgencias. La más grande tiene un diámetro aproximado de dos metros, mientras que las demás son de menor tamaño. El especialista explicó que estas manifestaciones pueden variar en dimensiones según factores como la geometría y las fracturas del terreno, cuyas características todavía no han sido determinadas. Los primeros parámetros medidos también apuntan a que el agua podría ser de origen dulce.

No obstante, Arrocha indicó que aún no se conoce con certeza su composición química ni las características de los conductos por donde emerge. Ante la curiosidad de algunos visitantes y residentes, que han introducido los pies, las manos u otros objetos en estos puntos, el geólogo advirtió que esta práctica debe evitarse.

Explicó que todavía se desconoce la composición del agua y la estructura de las surgencias, por lo que no se puede establecer si los conductos están cambiando o si podrían aparecer nuevas manifestaciones. Por esta razón, recomendó seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), que pide no introducir partes del cuerpo ni objetos en las surgencias y mantener precaución para evitar exponerse a posibles riesgos.

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También investigan posibles cambios en La Yeguada

Las observaciones sobre posibles modificaciones posteriores al terremoto también han surgido en la reserva forestal La Yeguada, en la provincia de Veraguas, donde residentes y guías turísticos han reportado aparentes variaciones en la coloración y temperatura de los pozos termales.

Arrocha señaló que estos cambios son posibles, pero hasta ahora no existen mediciones que permitan confirmar aumentos o disminuciones en la temperatura del agua. Como otra explicación posible, mencionó que el movimiento sísmico pudo haber agitado el agua y los sedimentos acumulados en el fondo, lo que habría generado algunas de las variaciones observadas.

Sin embargo, insistió en que no cuentan con registros previos y posteriores al terremoto que permitan establecer una comparación. El especialista indicó que existe una caracterización de La Yeguada realizada en 1987 por el extinto Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) y la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), que podría servir como referencia para contrastar los parámetros de aquella época con nuevas mediciones.

El geólogo explicó que en Panamá existen profesionales capacitados para desarrollar este tipo de estudios, pero que la falta de recursos limita la instalación de instrumentos y la recopilación de información especializada. Por ello, se ha recibido apoyo de universidades de Estados Unidos, Costa Rica y otras instituciones extranjeras que cuentan con recursos para colaborar en las investigaciones.

En el caso de Playa Búcaro, señaló que el Instituto de Geociencias y la Universidad de Panamá trabajan en la organización de equipos y posibles campañas para recolectar muestras de agua más representativas. Estas permitirían evaluar con mayor precisión si existen cambios significativos.

Arrocha reiteró que las surgencias parecen ser una condición preexistente en el área, aunque no habían sido estudiadas de manera concluyente por especialistas en hidrogeología.