El informe sobre los "disruptores endocrinos" publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud estima "de forma conservadora" en un billón de dólares anuales el coste sanitario y medioambiental de la exposición a estos químicos.

Bangkok, Tailandia/En la ropa, los juguetes o los cosméticos, los químicos que alteran el sistema endocrino se encuentran en todos lados y representan una "amenaza creciente y global" para la salud y el medio ambiente, advierte un estudio realizado durante una década por la OMS y la ONU.

El informe sobre los "disruptores endocrinos" publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud estima "de forma conservadora" en un billón de dólares anuales el coste sanitario y medioambiental de la exposición a estos químicos.

"Las pruebas científicas son claras: los disruptores endocrinos constituyen una amenaza global y creciente para la salud humana y medioambiental", advierte el informe elaborado por científicos internacionales, que consideran la normativa actual "insuficiente". Conocidas por sus siglas en inglés EDC, estas sustancias químicas presentes en todo tipo de productos interfieren, imitan o bloquean las hormonas que regulan el desarrollo y el funcionamiento de los órganos.

El exhaustivo informe, publicado a última hora del martes, establece vínculos cada vez más claros entre los EDC y varias enfermedades. "Las pruebas son tan sólidas que, a estas alturas, resultan irrefutables", afirmó Laura Vandenberg, coautora del informe y profesora de ciencias de la salud ambiental en la Universidad de Massachusetts Amherst.

El informe examinó miles de estudios sobre sustancias químicas como los bisfenoles, los ftalatos y los parabenos. Las pruebas de su relación con enfermedades son más sólidas en el caso de determinadas afecciones neurológicas y problemas reproductivos, como la disminución de la calidad del esperma.

Pero también hay cada vez más indicios que los vinculan a enfermedades como la diabetes tipo 2 y el asma, cuyo número de casos se ha disparado a nivel mundial. "Dado que estos cambios se están produciendo rápidamente, es poco probable que se deban principalmente a mutaciones genéticas", señala el informe.

"Preocupante"

Los científicos analizaron las relaciones entre los EDC y los problemas de salud, así como los mecanismos por los que dicha exposición podría causar daños. Hay "pruebas sólidas" de sus efectos sobre el desarrollo y el comportamiento neurológico, pero los vínculos con enfermedades cardiovasculares están todavía "emergiendo".

El riesgo general es elevado, ya que los EDC están muy extendidos y probablemente afecten a la salud incluso a niveles bajos, señaló Vandenberg. Entre los sectores más en riesgo están los trabajadores de las industrias química y del reciclaje, especialmente en países con una normativa poco estricta.

Un estudio de 2024 realizado por la ONG International Pollutants Elimination Network equipó a los participantes con pulseras de silicona que absorbían sustancias químicas. Los análisis de laboratorio de las pulseras revelaron que estos trabajadores del sector del reciclaje en Tailandia y Kenia estaban expuestos a más de 20 sustancias químicas peligrosas.

Pero incluso los individuos del grupo de control, que trabajaban en oficinas, estaban expuestos al menos a 11. Hay identificados unos mil EDC, pero los expertos señalan que muchas sustancias no se han probado adecuadamente, por lo que sus efectos siguen siendo desconocidos.

La "pregunta del millón" es qué nivel de exposición a los EDC afecta a la salud, afirmó Frederic Leusch, catedrático de toxicología ambiental de la Universidad Griffith de Australia, que no participó en el informe. Aunque no existe una respuesta por ahora, Leusch considera que "el peligro es suficientemente preocupante para que tengamos que tomar acciones".

"A los políticos les asusta"

Muchos países han regulado determinados EDC. Uno de los más restringidos es el bisfenol A, sobre todo su uso en productos infantiles. Pero a las autoridades les cuesta determinar qué sustancias regular y cuál debería ser el nivel de exposición adecuado.

"A los políticos les asusta, en cierta medida, porque es un ámbito muy complicado", afirmó el profesor jubilado de química ambiental Ake Bergman, que colaboró en las ediciones anteriores del informe de 2002 y 2012.

"Hay algunos que actúan con concentraciones extremadamente bajas", afirma. En un comunicado, el grupo industrial Consejo Internacional de Asociaciones Químicas (ICCA) abogó por una normativa "basada en la ciencia" que proteja la salud y el medio ambiente, pero permita "beneficiarse de los productos, las tecnologías y las innovaciones que son esenciales para la vida moderna".

Los expertos también ponen el foco en el plástico, que contiene muchos EDC, y advierten que las empresas petroleras están aumentando su producción para compensar la caída de la demanda de combustibles fósiles.

"Tenemos que detener la expansión de la producción de plástico, (...) reducir la exposición a los EDC y prohibir a los peores infractores", afirmó Tracey Woodruff, coautora del informe y profesora de la Universidad de Stanford. "No hacen falta más pruebas científicas para actuar", insistió.