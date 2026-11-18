Los albinegros remontaron para imponerse 1-4 al Club Atlético Independiente en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez y sellaron su clasificación a las semifinales, donde se medirán al Plaza Amador.

Panamá/El Tauro FC firmó una contundente victoria por 1-4 sobre el Club Atlético Independiente (CAI) en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, resultado que le permitió avanzar a las semifinales del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y asegurar una nueva edición del Clásico Nacional frente al Plaza Amador.

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El encuentro comenzó con buenas sensaciones para los vikingos, que tomaron la ventaja al minuto 15 gracias a la anotación de Martín Ruiz. El CAI consiguió ponerse por delante en el marcador y parecía tener el control de la eliminatoria.

Sin embargo, el partido comenzó a cambiar al minuto 38, cuando un autogol de Diego Fori terminó devolviendo la igualdad al marcador. Ese tanto representó un golpe para las aspiraciones del conjunto chorrerano y abrió el camino para la remontada taurina.

En el complemento, el Tauro salió decidido a tomar el control del compromiso y encontró el segundo gol al minuto 49, por intermedio de Adrián Olivardía, quien puso a los albinegros por delante y acercó a su equipo a la clasificación.

El CAI intentó reaccionar, pero el panorama se complicó todavía más al minuto 85, cuando otro autogol, esta vez del guardameta Alex Rodríguez, amplió la ventaja del Tauro a 1-3.

Con el partido prácticamente definido, Irving Hernández apareció al minuto 90+7 para marcar el cuarto tanto y sentenciar una goleada que confirmó el pase taurino a la siguiente instancia.

Tauro y Plaza Amador protagonizarán el Clásico Nacional

Con esta victoria, el Tauro FC se instala en las semifinales del Apertura 2026, donde tendrá como rival al Plaza Amador en una nueva edición del Clásico Nacional, uno de los enfrentamientos de mayor tradición del fútbol panameño.

La otra llave semifinal tendrá como protagonistas al San Francisco FC y Deportivo Árabe Unido, que buscarán el otro boleto a la gran final del campeonato.

De esta manera, el cuadro de semifinales queda definido con cuatro equipos que mantienen viva la lucha por el título del Torneo Apertura 2026.