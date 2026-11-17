El Expreso Azul remontó un 0-2 ante Veraguas United, ganó 3-2 con un gol al minuto 84 y ahora se enfrentará a San Francisco FC.

Panamá/El Deportivo Árabe Unido protagonizó una de esas noches que quedan grabadas en la memoria de los aficionados, al remontar un marcador adverso de 0-2 para imponerse 3-2 a Veraguas United y sellar su clasificación a las semifinales del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El conjunto colonense tuvo que remar contra corriente en el estadio Armando Dely Valdés, después de que Carlos Hernández, máximo goleador del campeonato, adelantara a Veraguas United apenas al minuto 3. El atacante volvió a aparecer al minuto 15, esta vez desde el punto penal, para colocar el 0-2 y complicar el panorama para el Expreso Azul.

Sin embargo, el Árabe Unido salió al segundo tiempo con otra actitud, decidido a cambiar la historia del partido. La reacción comenzó rápidamente, al minuto 46, cuando Jaime Harrison encontró el camino al gol y devolvió la esperanza a los colonenses, que comenzaron a volcarse al ataque en busca de la igualdad.

La presión del conjunto azul encontró recompensa al minuto 62. Óscar Peñalba se encargó de marcar el 2-2, desatando la euforia en las gradas del Armando Dely Valdés y haciendo creer a toda la afición colonense que la remontada era posible.

Con el partido abierto y el Árabe Unido empujando en busca de la clasificación, llegó el momento decisivo al minuto 84. Rubén Collymore apareció para marcar el tercer gol de los colonenses, completar la remontada y convertir el estadio en una fiesta, con un tanto que le dio la vuelta definitiva al marcador.

El pitazo final confirmó una victoria de enorme significado para el Deportivo Árabe Unido, que pasó de estar dos goles abajo a conseguir un triunfo 3-2, asegurando su boleto a las semifinales en una noche de emociones, carácter y reacción.

Ahora, el Deportivo Árabe Unido se medirá a San Francisco FC en las semifinales del Apertura 2026, luego de superar un desafío que exigió personalidad y que terminó convirtiéndose en una de las remontadas más memorables de la temporada.