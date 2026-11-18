Ante esta realidad, las autoridades han asumido el compromiso de brindar respuesta a las familias afectadas y avanzar con la reconstrucción de sus hogares.

Soná, Veraguas/Yohani Camarena, residente de la comunidad de Madre Vieja, en el distrito de Soná, recuerda cómo el terremoto del pasado 9 de octubre destruyó su vivienda. También presenció cuando las autoridades colocaron un parche rojo en la estructura, señalándola como inhabitable y de alto riesgo. Ahora espera que su casa sea reconstruida para recuperar la tranquilidad y volver a la normalidad.

La situación no es distinta para otras familias de la comunidad, donde numerosas viviendas presentan daños estructurales.

“La mayoría de las casas, porque las que no se cayeron están rajadas. Casi toda la comunidad está así, no hay ninguna de refugio”, manifestó Camarena.

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Ante esta realidad, las autoridades han asumido el compromiso de brindar respuesta a las familias afectadas y avanzar con la reconstrucción de sus hogares.

La gobernadora de Veraguas, Hildemarta Riera, explicó que se mantiene el compromiso de atender a las comunidades de Soná, Mariato, Montijo, Río de Jesús y Cañazas, donde numerosas familias sufrieron daños en sus viviendas.

La funcionaria también indicó que el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) realiza recorridos por las comunidades afectadas, principalmente para identificar y atender los daños en los pozos de agua, cuyos trabajos de reparación ya están en marcha.

Las cifras reflejan la magnitud de las afectaciones en la provincia de Veraguas: más de 5 mil viviendas presentan daños a causa del movimiento sísmico, mientras que 2,179 registran afectaciones totales.

Mientras avanzan las evaluaciones y las labores de respuesta, las familias afectadas esperan que los compromisos de las autoridades se traduzcan en soluciones concretas para recuperar sus hogares.

Con información de Ney Castillo