Más de 43 hornos resultaron afectados, lo que obligó a detener la producción artesanal. La donación será distribuida entre artesanos de cooperativas, asociaciones e independientes.

Herrera/Una donación de 18 mil ladrillos permitirá reconstruir hornos y recuperar la producción artesanal en La Arena, provincia de Herrera, donde el sismo dejó fuera de funcionamiento buena parte de los equipos utilizados para elaborar las piezas de cerámica.

Orlando Mendoza, presidente del Comité de Vigilancia de la Cooperativa de Artesanos de La Arena, explicó que en el corregimiento existen entre 58 y 60 hornos, de los cuales más de 43 resultaron afectados directamente por el movimiento sísmico.

“Completamente, la producción se tuvo que parar, ya que sin hornos no se puede continuar el proceso”, manifestó Mendoza, al explicar que la cocción es una etapa indispensable para terminar las piezas.

Apoyo para recuperar la producción

Como primera respuesta, la cooperativa estableció un enlace con la Cooperativa de Empleados del Canal y consiguió ocho hornos para sus artesanos, según Mendoza.

Posteriormente, las gestiones con la Asociación China de Azuero y la Embajada de China en Panamá permitieron conseguir la donación de los 18 mil ladrillos. El ofrecimiento fue anunciado durante una visita del embajador chino al corregimiento.

Los materiales serán distribuidos entre los artesanos del pueblo, independientemente de la organización a la que pertenezcan.

“Sean de la cooperativa, sean independientes, sean de la asociación, a todos por igual, porque la idea es que se pueda renacer nuevamente la producción artesanal en el pueblo de la arena”, expresó Mendoza.

El dirigente indicó que las familias necesitaban este respaldo para retomar sus labores. Según su estimación, más del 50% de la población de La Arena vive de la artesanía.

Comunidad china se suma a la ayuda

Weiping Zhu, presidente vitalicio de la Asociación China de Azuero y vicepresidente de la Cámara de Comercio de Azuero, señaló que apoyar a las familias afectadas es un compromiso con la región en la que ha vivido por más de 30 años.

Yo formo la parte y yo siento que tengo compromiso como empresario, como la comunidad china, de buscar la manera de apoyarle a la gente afectada, como siempre”, manifestó.

Zhu explicó que la visita del embajador también incluyó donaciones, recorridos por lugares afectados y conversaciones para identificar otras necesidades.

Agregó que empresas, locales comerciales y viviendas de integrantes de la comunidad china también sufrieron daños, pero que continúan buscando formas de colaborar con otros afectados. “Un deber, un compromiso es nuestro”, expresó.

Con información de Eduardo Javier Vega.