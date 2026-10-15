Sismo destruyó el 85% de los hornos tradicionales de barro en La Arena de Chitré

Ante este panorama, los habitantes de La Arena hacen un llamado urgente a las autoridades del gobierno y al Ministerio de Cultura para recibir asistencia económica y técnica.

Herrera/En el corregimiento de La Arena, en la provincia de Herrera, una de las zonas más reconocidas a nivel nacional por la elaboración de piezas de cerámica y barro, los alfareros enfrentan una crisis sin precedentes tras el colapso de sus talleres y hornos de cocción luego del terremoto del pasado viernes 9 de octubre.

Durante un recorrido por la zona, el artesano Willy Rodríguez relató que el temblor tumbó los dos hornos principales de su taller. Según las estimaciones de los gremios locales, el 85% de los hornos de la comunidad han sufrido daños o se han caído debido al movimiento telúrico, la filtración de agua en los materiales mojados por las lluvias y el impacto estructural en los espacios de trabajo.

La afectación va mucho más allá de la pérdida material inmediata. Los artesanos explicaron que levantar y hornear una nueva estructura de barro requiere una inversión aproximada de 800 dólares en adelante, además de un proceso de elaboración y secado que toma alrededor de dos meses. Actualmente, la producción de piezas se encuentra totalmente detenida, lo que vulnera la economía de numerosas familias que dependen exclusivamente de esta cadena de valor, desde la extracción y procesamiento de la tierra hasta la quema y pintura de las artesanías.

Ante este panorama, los habitantes de La Arena hacen un llamado urgente a las autoridades del gobierno y al Ministerio de Cultura para recibir asistencia económica y técnica. Los artesanos recalcan que la alfarería no solo es su sustento diario, sino un pilar fundamental de la identidad cultural e independiente de un pueblo que hoy necesita apoyo para levantarse de los escombros.

Información de Meredith Serracín

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