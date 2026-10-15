‘Robo Ángel’: Panamá documenta un hito mundial en el tratamiento del derrame cerebral

Uno de los protagonistas del documental es Felipe Ríos , quien sufrió un derrame cerebral y llegó al hospital con dificultades graves: no podía mover el lado derecho de su cuerpo y estaba casi inconsciente.

El documental se estrenará este domingo a las 7:00 p.m. por las pantallas de TVN y contará la historia de un paciente que pasó de llegar al hospital con graves secuelas neurológicas a recuperar su independencia tras recibir una intervención oportuna.

Panamá fue escenario de un procedimiento médico que marcó un hito en el tratamiento del derrame cerebral: la primera trombectomía mecánica tele robótica realizada a distancia en el mundo, según explicó la neuróloga Raquel Fonseca, representante de Xcath por Panamá.

La experiencia quedó documentada en ‘Robo Ángel’, una producción que busca destacar cómo los avances científicos y tecnológicos pueden transformar la atención médica y, al mismo tiempo, generar conciencia sobre la importancia de reconocer los síntomas de un accidente cerebrovascular y actuar con rapidez.

Durante una entrevista en Noticias A.M., Fonseca explicó que la iniciativa involucró a tres hospitales del sector público, en los que se desarrollaron acciones para educar a la población y fortalecer la capacidad de respuesta ante una emergencia de este tipo.

Una intervención que cambió la vida de un paciente

Uno de los protagonistas del documental es Felipe Ríos, quien sufrió un derrame cerebral y llegó al hospital con dificultades graves: no podía mover el lado derecho de su cuerpo y estaba casi inconsciente.

Según Fonseca, en ese momento enfrentaba un 90% de posibilidades de discapacidad o muerte.

Sin embargo, gracias a la intervención oportuna y al trabajo coordinado de los equipos involucrados, su evolución fue favorable. Actualmente, Ríos es independiente y juega fútbol con sus nietos.

“Hoy en día él está jugando fútbol con sus nietos, es una persona totalmente independiente”, relató la neuróloga al destacar el impacto que puede tener la atención a tiempo.

La especialista señaló que el procedimiento fue posible gracias a la participación conjunta de numerosas personas y a los esfuerzos para crear conciencia y facilitar el acceso a tratamientos especializados.

¿Qué es la trombectomía mecánica?

La trombectomía mecánica es un procedimiento que permite extraer un coágulo que bloquea una arteria cerebral en determinados pacientes que sufren un accidente cerebrovascular isquémico.

Cuando se produce este tipo de derrame, una parte del cerebro deja de recibir suficiente sangre y oxígeno. Por eso, el tiempo es determinante para reducir el daño cerebral y las posibles secuelas.

Fonseca explicó que el acceso a esta terapia sigue siendo limitado, incluso en países con sistemas sanitarios desarrollados, debido a dificultades logísticas y a la disponibilidad de equipos y personal capacitado.

En ese contexto, la experiencia documentada en Panamá busca mostrar el potencial de la tecnología para acercar tratamientos especializados a pacientes que los necesitan.

Las señales de alarma que no se deben ignorar

Uno de los principales objetivos de ‘Robo Ángel’ es educar a la población para que identifique los síntomas de un derrame cerebral y busque atención médica inmediatamente.

La neuróloga advirtió que las personas no deben atribuir estas señales al cansancio, a una mala noche o a un malestar pasajero.

Entre los principales síntomas de alarma mencionó:

Pérdida de fuerza o adormecimiento en un lado del cuerpo, un brazo o una pierna.

en un lado del cuerpo, un brazo o una pierna. Dificultad para hablar o para comprender lo que dicen otras personas.

o para comprender lo que dicen otras personas. Problemas de equilibrio o pérdida repentina de coordinación.

o pérdida repentina de coordinación. Cambios repentinos en la visión.

Ante cualquiera de estos síntomas, la recomendación es acudir de inmediato a un hospital con capacidad para atender este tipo de emergencia. No se debe esperar a que las molestias desaparezcan ni perder tiempo intentando resolver la situación en casa.

Estrés después del sismo: cuidar también la salud

Durante la entrevista, Fonseca también se refirió al estrés y la ansiedad que experimentan las personas afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, especialmente quienes enfrentan daños en sus viviendas y preocupación por la seguridad de sus familias.

La especialista recomendó concentrarse en aquello que sí se puede controlar, como la respiración, la búsqueda de apoyo y la atención a las necesidades inmediatas, sin perder de vista que existen circunstancias que escapan al control individual, como las réplicas o los daños estructurales.

También aconsejó buscar ayuda cuando la ansiedad resulte difícil de manejar.

En este contexto, recordó la importancia de prestar atención a las señales del cuerpo y no asumir que todo síntoma físico se debe necesariamente al estrés.

¿Cuándo se estrena ‘Robo Ángel’?

El documental ‘Robo Ángel’ se transmitirá este domingo a las 7:00 p.m. por TVN.

La producción presenta la historia de Felipe Ríos y el trabajo médico y tecnológico que hizo posible su recuperación, con el propósito de acercar a la población a los avances de la medicina y reforzar un mensaje fundamental: reconocer los síntomas de un derrame cerebral y buscar atención a tiempo puede cambiar el desenlace de una vida.