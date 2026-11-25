El pronóstico contempla temperaturas máximas de hasta 34 °C, lluvias esporádicas en el Caribe y chubascos aislados en sectores del Pacífico. También se prevén índices de radiación ultravioleta de riesgo muy alto y extremo, además de condiciones de precaución por mar picado y mareas altas significativas en el litoral Pacífico.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá registrará temperaturas elevadas, con máximas de hasta 34 °C, y niveles de radiación ultravioleta de riesgo muy alto y extremo, según el pronóstico meteorológico del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa). También se esperan lluvias esporádicas en la vertiente del Caribe y chubascos aislados en distintos sectores del Pacífico.

En la vertiente del Caribe predominarán los cielos parcialmente nublados, con periodos ocasionales de mayor nubosidad y lluvias esporádicas que podrían extenderse hasta la noche. En el Pacífico, durante la madrugada y la mañana, se prevén condiciones de cielo parcialmente nublado a despejado en gran parte de la región.

Sin embargo, para la tarde se espera un ambiente caluroso, con nubosidad dispersa y posibles chubascos breves y aislados en la región metropolitana, incluidas las costas y la bahía de Panamá; Panamá Este; el sector norte y las costas entre Panamá Oeste y Coclé; Darién; la comarca Emberá-Wounaan, en el sector de Sambú, y el occidente de Chiriquí. Durante la noche podrían registrarse lluvias intermitentes y cielos nublados sobre el golfo de Panamá, las costas de Darién, el sector oriental y la cordillera Central.

En el resto de la vertiente se mantendrían condiciones de nubosidad dispersa a despejado. Las temperaturas mínimas en ambas vertientes oscilarán entre 23 °C y 25 °C. En las zonas montañosas y la cordillera Central se esperan valores más bajos, de entre 16 °C y 24 °C. Las máximas estarán entre 29 °C y 33 °C en el Caribe, y entre 30 °C y 34 °C en el Pacífico.

En cuanto a los vientos, en la vertiente del Caribe se esperan corrientes del oeste-noroeste y norte, con velocidades sostenidas de entre 15 y 30 kilómetros por hora. En el Pacífico occidental, los vientos serán variables, del noroeste al suroeste, con velocidades de entre 15 y 30 kilómetros por hora. En las regiones central y oriental predominarán los vientos de componente noroeste y norte, también con velocidades de entre 15 y 30 kilómetros por hora.

En el litoral Caribe se pronostican olas de entre 0.8 y 1.5 metros de altura, con periodos de ocho segundos. En el Pacífico se esperan olas de igual altura, pero con periodos de entre 15 y 16 segundos. Para el litoral Pacífico se mantiene la advertencia de precaución por mar picado y mareas altas significativas. Además, los índices de radiación ultravioleta tipo B (UV-B) alcanzarán niveles de riesgo muy alto y extremo, con valores de entre 8 y 12 en el país.