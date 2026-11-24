El 19 de diciembre se llevará a cabo el desfile de Navidad, que recorrerá la ruta de Paraíso como parte de las celebraciones de fin de año en el distrito.

Ciudad de Panamá/La tradición de colocar nacimientos durante la Navidad tendrá un espacio especial este año en el distrito de San Miguelito, donde por primera vez se realizará un concurso para reconocer a las familias que mantienen viva esta costumbre con sus decoraciones.

La iniciativa, impulsada por la Alcaldía de San Miguelito, busca destacar la creatividad y el esfuerzo de los residentes al elaborar sus nacimientos y, posteriormente, crear una ruta navideña que permita a los vecinos visitar las representaciones más llamativas del distrito.

Las inscripciones estarán abiertas hasta este 25 de noviembre. Los interesados pueden consultar los requisitos y detalles de participación en la cuenta de Instagram de la Alcaldía de San Miguelito.

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La alcaldesa Irma Hernández explicó que, una vez inscritos, los participantes serán contactados por WhatsApp y el equipo municipal realizará visitas para fotografiar los nacimientos y compartirlos con la comunidad.

“Vamos a estar haciendo las visitas para fotografiarlos y compartir con el resto de los vecinos, para que ellos puedan conocer los nacimientos más llamativos y grandes del distrito”, indicó Hernández.

Pero las actividades navideñas en San Miguelito no terminarán allí. El próximo 5 de diciembre, a partir de la 1:00 p.m., se realizará el Tamal Fest en Los Andes Mall, una competencia gastronómica en la que participarán representantes de los distintos corregimientos.

Además, el 19 de diciembre se llevará a cabo el desfile de Navidad, que recorrerá la ruta de Paraíso como parte de las celebraciones de fin de año en el distrito.

Con información de Jocelyn Mosquera