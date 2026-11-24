La tradición de colocar nacimientos durante la Navidad tendrá un espacio especial este año en el distrito de San Miguelito, donde por primera vez se realizará un concurso para reconocer a las familias que mantienen viva esta costumbre con sus decoraciones.

La iniciativa, impulsada por la Alcaldía de San Miguelito, busca destacar la creatividad y el esfuerzo de los residentes al elaborar sus nacimientos y, posteriormente, crear una ruta navideña que permita a los vecinos visitar las representaciones más llamativas del distrito.