San Miguelito se prepara para realizar sus actividades navideñas
La tradición de colocar nacimientos durante la Navidad tendrá un espacio especial este año en el distrito de San Miguelito, donde por primera vez se realizará un concurso para reconocer a las familias que mantienen viva esta costumbre con sus decoraciones.
La iniciativa, impulsada por la Alcaldía de San Miguelito, busca destacar la creatividad y el esfuerzo de los residentes al elaborar sus nacimientos y, posteriormente, crear una ruta navideña que permita a los vecinos visitar las representaciones más llamativas del distrito.