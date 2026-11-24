La preocupación y el temor se mantienen entre los residentes de Villa Nueva, en Panamá Norte, luego del ataque armado contra un bus de la ruta interna de Chile Libre, que dejó una persona muerta y otras cuatro heridas.

Cerca del mediodía, Dalila y su hijo Iker esperaban el transporte público en una parada ubicada a la salida de Villa Nueva, a pocos metros del lugar donde ocurrió el tiroteo el pasado lunes. Para quienes utilizan diariamente este punto, el hecho representa una preocupación por la seguridad en una zona de constante movimiento de pasajeros.