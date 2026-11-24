Sinaproc espera el listado de las familias que serán trasladadas a Altos de Los Lagos para ayudarlas a retirar sus pertenencias. Los inmuebles que forman parte del patrimonio histórico serían cerrados para evitar que vuelvan a ser ocupados.

Colón/Hay familias del casco de la ciudad de Colón que todavía tienen sus pertenencias en edificios con riesgo de colapso. El sismo del 9 de octubre comprometió la estructura de varios caserones, de los cuales 58 podrían ser demolidos una vez que se concrete la reubicación de sus residentes.

Al referirse a las inspecciones, el Jesús Murillo, director regional del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), habló de unos 52 edificios catalogados como inhabitables tras las evaluaciones realizadas junto con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot). La cifra definitiva de inmuebles que serán demolidos sigue sin precisarse.

Las familias esperan para retirar sus pertenencias

El Miviot gestiona el traslado de los residentes al proyecto habitacional Altos de Los Lagos. Según el funcionario, algunas familias no cumplen con los requisitos y Sinaproc espera que el ministerio le comunique quiénes serán reubicados. Con ese listado, los equipos de emergencia podrán coordinar el ingreso a los caserones para que las personas retiren sus enseres con seguridad.

Las inspecciones en el casco de Colón se remontan a 2017 y 2018. Desde entonces, Sinaproc mantiene registros de recomendaciones para demoler algunos edificios y reubicar a sus ocupantes. El funcionario relató que, en visitas posteriores, han encontrado a personas que regresaron a los mismos apartamentos pese a haber recibido una vivienda.

“Volvemos a ver la misma persona habitando el apartamento en el casco de la ciudad de Colón, cuando ya se le adjudicó un apartamento en Alto de los Lagos”, dijo.

Según el reporte, las demoliciones comenzarían después de la reubicación de las familias. Para los caserones que forman parte del patrimonio histórico, la medida prevista es el cierre, con el fin de evitar que vuelvan a ser ocupados.

Seis computadoras para el centro de emergencias

Sinaproc también recibió seis computadoras para el Centro de Operaciones de Emergencia en Colón. Hasta ahora, el personal de la provincia contaba con dos equipos para elaborar los informes de turno, hacer el monitoreo y registrar los censos y las evaluaciones de estructuras e inundaciones.

El funcionario explicó que la donación permitirá “aumentar nuestra capacidad de respuesta, tener mejor coordinación con las diferentes instituciones” y agilizar el intercambio de información con el centro nacional durante una emergencia.