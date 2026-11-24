La última vez que Argentina entró en recesión fue "entre el último trimestre de 2023 y el primero de 2024", cuando dejó el gobierno Alberto Fernández (2019-2023) y lo asumía el ultraliberal Javier Milei , señaló Glustein.

La economía argentina se contrajo 1,8% en el tercer trimestre, el segundo consecutivo de caída, y entra así en recesión técnica, estimaron economistas consultados por la AFP tras la difusión de datos oficiales este martes.

"Con los datos recientemente publicados entramos en recesión técnica, aunque hay que esperar al dato de Producto Interior Bruto (PIB) que se publica el próximo 16 de diciembre" para oficializarlo, dijo a la AFP el economista y profesor de ciencias económicas de la Universidad de Buenos Aires Federico Glustein.

En septiembre, la actividad repuntó 1,1% frente a agosto, aunque quedó 1,2% por debajo del mismo mes de 2025, de acuerdo al estimador mensual de actividad económica (EMAE) del Instituto de Estadísticas Nacional (Indec), un indicador que anticipa el dato del PIB.

"La recesión técnica tiene que ver con el dato de dos trimestres seguidos con la actividad en caída o en cero o sin crecer", explicó a la AFP Lisandro Mondino, economista del Centro de Estudios para la Ciudad. "La economía está estancada a nivel general hace varios meses ya, eso se ve en el mismo informe del INDEC", agregó.

De su lado, el economista Pablo Tigani dijo a la AFP: "Estamos en una recesión técnica. Esto es, dos trimestres consecutivos de caída del PIB y el EMAE es un proxy (indicador aproximado) del PIB".

El gobierno demostró que aún es muy pronto para definiciones. "Nosotros no podemos confirmar si hay recesión técnica (...) Puede ser que cuando llegue el dato de PIB del tercer trimestre no termine siendo negativo", determinó este martes el vocero presidencial, Adrián Ravier, en conferencia de prensa previa a la publicación.

La última vez que Argentina entró en recesión fue "entre el último trimestre de 2023 y el primero de 2024", cuando dejó el gobierno Alberto Fernández (2019-2023) y lo asumía el ultraliberal Javier Milei, señaló Glustein.

"Motosierra permanente"

El dato se conoce después de tres años de aplicar la "motosierra permanente", como llama Milei a su plan de recortes públicos que logró en 2024 el primer superávit fiscal en 14 años y redujo una inflación de tres dígitos a cerca del 30% en los últimos 12 meses.

La contracara es una población exhausta tras un ajuste con alza de precios en general y, más pronunciadamente, de los servicios esenciales como gas, agua y electricidad, que se encarecieron casi el 1.000% desde que calculaba Milei, quien buscará la reelección en 2027.

"El año pasado tenía 12 clientes gastronómicos y este año tengo dos, está todo muy mal, muy parado. Antes la gente podía hacer siete u ocho salidas al mes y hoy por ahí hacen una sola", dijo a la AFP Ignacio Corrieri, dueño de una agencia de publicidad en Buenos Aires que trabaja con comercios de diferentes rubros.

"Varios clientes que tuve entraron en quiebra porque no tenían la cantidad de clientes necesaria para subsistir. Este año algunos estuvieron pagando todo de sus ahorros. La gente no tiene un peso", señaló Corrieri.

La apertura de las exportaciones y la caída del consumo también produjeron una ola de más de 300.000 despidos privados y el cierre de unas 30.000 empresas. A ello se suman casi 70.000 despidos estatales, según cifras oficiales.

El desempleo se ubicó en el 7,9% en el segundo trimestre de 2026, el nivel más alto en la gestión de Milei, y la tasa de informalidad laboral creció casi dos puntos a 45% pese a la reforma laboral y la puesta en marcha de un amplio blanqueo para registrar trabajadores.

"Es mentira"

El presidente se ha mofado de los sondeos que revelan las dificultades de los argentinos para llegar a fin de mes.

"Es mentira. ¿Cómo viven sin comer y sin beber?", dijo el presidente en una entrevista televisiva.

La respuesta puede buscarse en el nivel de endeudamiento de las familias: al menos 21 millones de personas tienen algún tipo de financiamiento, según el Centro de Economía Política (CEPA) en base a datos del Banco Central.

La morosidad de familias con los bancos, que era de 1,5% en diciembre de 2023, llegó a casi el 13% en septiembre pasado y alcanzó el 35% con billeteras virtuales y prestamistas no financieros.